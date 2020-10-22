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Участник испытаний распиаренной Путиным вакцины «Спутник V» заразился коронавирусом

Участник испытаний распиаренной Путиным вакцины «Спутник V» заразился коронавирусом
15:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В начале третьей фазы испытаний создатели вакцины предупредили, что из 40 тысяч участников 10 тысяч получат не сам препарат, а вещество без лечебных эффектов — плацебо. Но знать об этом они не будут

«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной в России и мире. Во время выступления на Генассамблее ООН президент РФ Владимир Путин хвастался достижением российских ученых и пытался убедить сотрудников ООН в ее безопасности.

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Гартунга, он перешел на удаленную работу, чувствует себя хорошо, пока COVID-19 проходит у него бессимптомно.

«Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь и все равно мое отсутствие на заседании все заметят», — сообщил депутат.

Гартунг участвовал в испытании вакцины «Спутник V».

«Испытания идут вслепую: нас предупреждают, участников эксперимента, что вам либо плацебо, либо вакцина поставлена — шансы 25 на 75%. То есть 10 тыс. получают плацебо, 30 тыс. получают вакцину. Я попал в эти 25%. Потому что у меня никаких симптомов не было после первого раза, когда мне поставили, и после второго. А теперь у меня положительный тест, значит, действительно, у меня было плацебо», — рассказал депутат.

15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». 

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. 

Ранее, немецкие медики назвали препарат "экспериментом на людях с высоким риском". У российской вакцины во время испытаний на добровольцах обнаружили побочные эффекты.

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Все по теме:

Вакцина, Владимир Путин, Коронавирус, Covid-19, Спутник V, Валерий Гартунг.

Автор:

Телеграф
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