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На Генассамблее ООН Путин попиарил российскую вакцину от COVID-19

На Генассамблее ООН Путин попиарил российскую вакцину от COVID-19
20:21 Сегодня Телеграф
Путин считает, что сотрудники ООН должны получить российскую вакцину от коронавируса бесплатно.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генассамблее ООН рассказал о российской вакцине от нового типа коронавируса COVID-19 "Спутник V".

"Российская вакцина от коронавируса доказала свою надежность, безопасность и эффективность", - заявил Путин

Кроме того, президент РФ предложил сотрудникам ООН бесплатно пройти вакцинацию.

Россия запускает в оборот первую партию вакцины от COVID-19

Напомним, что о регистрации "первой в мире вакцины от коронавируса" 11 августа заявил президент России Владимир Путин. Он заверил, что препарат "формирует стойкий иммунитет" и "прошел все необходимые проверки", а также что прививку этой вакциной успешно сделала одна из его дочерей.

В то же время известно, что "Sputnik V" была зарегистрирована без прохождения третьей фазы испытаний. В ней вакцину должны протестировать на нескольких тысячах добровольцев. В связи с этим вакцину подвергли критике эксперты.

На сегодняшний день во всем мире выявили 31 млн случаев коронавирусной болезни. Россия по количеству больных находится на 4 месте в мировом анитирейтинге - заболело уже более миллиона человек. 

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Вакцина, Россия, ООН.

Автор:

Телеграф
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