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Россия запускает в оборот первую партию вакцины от COVID-19

Россия запускает в оборот первую партию вакцины от COVID-19
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф
В России в ближайшее время начнется массовая вакцинация населения из групп риска.

Россия запустила первую партию своей вакцины от коронавируса "Sputnik V" в гражданский оборот.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, препарат прошел необходимые испытания.

В ближайшее время первые партии вакцины должны поставить в регионы.

Напомним, что о регистрации "первой в мире вакцины от коронавируса" 11 августа заявил президент России Владимир Путин. Он заверил, что препарат "формирует стойкий иммунитет" и "прошел все необходимые проверки", а также что прививку этой вакциной успешно сделала одна из его дочерей.

В то же время известно, что "Sputnik V" была зарегистрирована без прохождения третьей фазы испытаний. В ней вакцину должны протестировать на нескольких тысячах добровольцев. В связи с этим вакцину подвергли критике эксперты.

На сегодняшний день в России выявили более миллиона случаев коронавирусной болезни. От осложнений скончались уже более 17 тысяч.

Всего по состоянию на утро вторника, 8 сентября, в мире зафиксировали 27 489 198 случая коронавирусной инфекции  COVID-19.

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Вакцина, Россия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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