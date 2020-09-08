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Вторник, 08.09.2020
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Пандемия COVID-19: Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место по числу зараженных

Пандемия COVID-19: Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место по числу зараженных
08:03 Сегодня Телеграф
В Индии фиксируется стремительное распространение коронавируса, страна уже вышла на второе место по числу зараженных, обогнав Бразилию.

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в мире зафиксировали 27 489 198 случая коронавирусной инфекции  COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

За минувшие сутки в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки от осложнений болезни умерли 3708 человек.

Статистика коронавируса на 8.09.2020

Всего с момента распространения болезни уже скончались 896 867 больных, выздоровели уже 19 590 272. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 002059, из них 60 300 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 6,4 миллионов инфицированных. 

Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 4,2 миллионов жителей страны. 

Статистика коронавируса на 8.09.2020

Больше всего больных выявили в таких странах:

  • США - 6 485 575

  • Индия - 4 280 422

  • Бразилия - 4 147 794

  • Россия - 1 030 690

  • Перу - 691 575

  • Колумбия - 671 848

  • ЮАР - 639 362

  • Мексика - 637 509

  • Испания - 525 549

  • Аргентина - 488 007

В ВОЗ предупредили, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.

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Все по теме:

Индия, Минздрав, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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