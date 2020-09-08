Пандемия COVID-19: Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место по числу зараженных

В Индии фиксируется стремительное распространение коронавируса, страна уже вышла на второе место по числу зараженных, обогнав Бразилию.

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в мире зафиксировали 27 489 198 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

За минувшие сутки в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки от осложнений болезни умерли 3708 человек.

Всего с момента распространения болезни уже скончались 896 867 больных, выздоровели уже 19 590 272. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 002059, из них 60 300 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 6,4 миллионов инфицированных.

Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 4,2 миллионов жителей страны.

Больше всего больных выявили в таких странах:

США - 6 485 575

Индия - 4 280 422

Бразилия - 4 147 794

Россия - 1 030 690

Перу - 691 575

Колумбия - 671 848

ЮАР - 639 362

Мексика - 637 509

Испания - 525 549

Аргентина - 488 007

В ВОЗ предупредили, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.