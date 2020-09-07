COVID-19 в Украине: за воскресенье выявили более двух тысяч случаев

За сутки коронавирус подтвердили еще у 2 174 человек, 31 больной умер, 379 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 7 сентября, диагностировали 138 068 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 2 174 новых больных. Днем ранее, 6 сентября, в стране зафиксировали 2 107 новых больных.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего больных в Киеве, Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Всего с начала эпидемии скончались 2 877 больных, из них - 31 за минувшие сутки. Заболели и успешно выздоровели уже 62 606, 379 за последние сутки.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 72 585.

Больше всего новых случаев за 6 сентября зафиксировано в Киеве (244) и Львовской области (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163) и Ивано-Франковской (161) областях, в Одесской (145) и Харьковской (139) областях. Меньше в Ровенской (102), Хмельницкой (95), Житомирской (88) и Киевской (86) областях.

Как сообщалось, 7 сентября в Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирования. Соответствующее решение приняло правительство. В "красную зону" попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и ряд других городов.

Стоит отметить, что коронавирусом в мире заразились уже более 27 миллионов.

Массовая вакцинация от СОVID-19 в мире ожидается не раньше середины 2021 года. На сегодня ни одна из вакцин не продемонстрировала необходимого эффекта.