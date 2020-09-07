Пандемия: коронавирусом в мире заразились уже более 27 миллионов

6 сентября в мире обнаружили 231 000 случаев заражения коронавирусом. В частности 26 000 в странах Европы.

По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в мире зафиксировали 27 292 583 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Всего с момента распространения болезни уже скончались 887 554 больных, выздоровели уже 19 377 267. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 027 762, из них 59 964 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах.

Больше всего больных выявили в таких странах:

США - 6 460 250

Индия - 4 204 613

Бразилия - 4 137 606

Россия - 1 025 505

Перу - 689 977

Колумбия - 666 521

ЮАР - 638 517

Мексика - 634 023

Испания - 517 133

Аргентина - 478 792

За минувшие сутки в Европе диагностировано 26 000 заражений коронавирусом. Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 15-м месте.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине диагностировали 2 107 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 135 894.