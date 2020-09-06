В Украине - свыше двух тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зарегистрировали 2 107 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 135 894.

В Украине на утро 6 сентября зафиксирована уже 135894 случаи коронавирусной болезни COVID-19, количество новых составило 2107.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Вследствие болезни в целом по стране умерло 2846 человек, из них 35 - за последние сутки.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в мире было зафиксировано 26,7 млн случаев инфицирования COVID-19. Жертвами болезни стали свыше 877 тыс. человек.

Статус антирекордсмена все еще закреплен за Соединенными Штатами Америки.