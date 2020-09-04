В ВОЗ сообщили, когда будет массовая вакцинация от СОVID-19

На сегодняшний день вакцины от СОVID-19 еще проходят испытания.

Массовая вакцинация от СОVID-19 в мире ожидается не раньше середины 2021 года. На сегодня ни одна из вакцин не продемонстрировала необходимого эффекта.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Reuters.

По ее словам, пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%.

"Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза (испытаний, - ред.) должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна", - заявила Харрис.

Она добавила, что все данные, полученные в ходе испытаний, должны быть обнародованы и сопоставлены между собой.

"Многие люди уже сделали прививку, но мы так и не знаем, действует ли вакцина... на данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна", - добавила Харрис.

Как сообщалось, число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,4 миллионов, число смертей - 870 тысяч.

По состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом правительство пересмотрело карантиные зоны и обновило списки.