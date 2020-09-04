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Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную" зону

Новое карантинное зонирование: какие города и села попали в "красную" зону
09:30 Сегодня Телеграф
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом правительство пересмотрело карантиные зоны и обновило списки.

В Украине обновили зоны карантина в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионах. Принято решение расширить "красную" зону и включить новые населенные пункты.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.

Красная зона:

  • Ивано-Франковск, Коломыю, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Беляевку, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • Дубно и Костопольский район Ровенской области;
  • Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

Оранжевая зона: 

  • Винницкий район Винницкой области;
  • город Луцк и Луцкий район Волынской области;
  • города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинском и Попельнянском районы Житомирской области;
  • города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
  • город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
  • город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

Желтая зона: 

  • Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;
  • город Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцивский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейский и Шацкий районы Волынской области;
  • города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинский, Овручский, Пулинского, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;
  • города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
  • города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварский, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
  • города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
  • города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
  • города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;
  • города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;
  • города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Краснокуцкий и Шевченковский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;
  • города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районах Черниговской области;
  • город Киев.

Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.

Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

Следует напомнить, что в "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

Как сообщалось, по состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека. 

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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