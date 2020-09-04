Новая вспышка коронавируса: в Украине выявили еще 2 732 больных

4 сентября в Украине зафиксировали очередную вспышку коронавирусной болезни, так за минувшие сутки заболели 2 723 человека.

По состоянию на утро 4 сентября в Украине зарегистрировано 130 951 случаев коронавирусной инфекции СOVID-19. За 3 сентября установлен очередной антирекорд - заболели 2 723 человека.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего больных выявили в Харьковской области (371), Киеве (319), Одесской (225) и Львовской (196) областях. За минувшие сутки новые случаи болезни зафиксировали во всех областях. Меньше всего в Кировоградской (8) и Херсонской (9).

От осложнений скончались еще 51 больной, выздоровели 937.

Всего с начала эпидемии в стране скончались 2 761, преодолели болезнь 60 613. На сегодняшний день число активных больных составляет 67 577. С подозрениями на болезнь 192 647 человек.

Следует отметить, что в Украине в последние дни наблюдается суточный прирост заболеваемости. Вчера, 3 сентября, сообщалось о 2 430 инфикованных, днем ранее, 2 сентября, выявили 2 495 новых больных.