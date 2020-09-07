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В Украине обновили карантинное зонирование: три областных центра попали в "красную зону"

В Украине обновили карантинное зонирование: три областных центра попали в "красную зону"
08:17 Сегодня Телеграф
В "красную зону" попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и ряд других городов.

В Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирования. Соответствующее решение приняло правительство.

В "красную зону" внесли:

  • Ивано-Франковск, Коломыю, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

  • Беляевку, Измаил и Болградский район Одесской области;

  • Дубно и Костопольский район Ровенской области;

  • Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы Тернопольской области;

  • Великобурлукский район Харьковской области;

  • Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

  • Бобровицкий район Черниговской области

Эти города и области входят в "красную зону", в которой запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

В "оранжевую зону" попали такие города: Ужгород, Луцк, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Харьков, Бердичев, Коростень, Мукачево, Яремче, Березань, Ирпень, Фастов, Черноморск, Острог, Сумы, Славута, Новоднестровск, Нежин.

В ней запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей до детских лагерей, ограничения работы развлекательных заведений.

"Желтая зона": запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты. В нее попали города Киев, Луцк, Житомир, Борисполь, Одесса, Ровно, Сумы и Хмельницкий.

Зеленая зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше, чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.

Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

Следует напомнить, что в "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

Как сообщалось, в Украине в последнее время фиксируют значительный рост больных коронавирусом. По состоянию на утро 6 сентября выявили еще 2 107 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 135 894.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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