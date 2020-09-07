Глава ВОЗ: Это не последняя пандемия

В ВОЗ отметили, что пандемия COVID-19 не последняя. История показывает, что вспышки болезней и пандемии являются частью жизни.

Нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз", - сказал он, передает "Новое время".

По его словам, в течение последних лет "многие страны добились огромных успехов в медицине", однако многие "пренебрегли своими основными системами общественного здравоохранения, которые являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний".