Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (244 случаев), Львовской (186), Черновецкий (163) и Ивано-Франковской (161) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Всего с начала эпидемии скончались 2 877 больных, из них - 31 за минувшие сутки. Заболели и успешно выздоровели уже 62 606, 379 за последние сутки. Число активных больных на сегодняшний день составляет 72 585.
Львовская область лидирует по количеству умерших от коронавирусной инфекции - 447 случаев. На втором месте Черновицкая область - 302 случая. Киев и Ивано-Франковская область на третьем месте по количеству смертей от Covid-19 - 242 случая.
Телеграф решил посчитать процент смертности от коронавируса по Украине (соотношение умерших к заболевшим).
Общая летальность по стране составляет 2,08%.
Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области - 5,47%. Следом идут Закарпатская (3,34%) и Львовская (2,81%) области.
|Область
|Выявлено случаев
|Умерло
|Выздоровело
|Смертность (%)
|Львовская область
|15 881
|447
|4 750
|2,81
|Киев
|15 276
|242
|4 751
|1,58
|Черновицкая
|11 272
|302
|6 650
|2,67
|Харьковская
|10 972
|235
|3 452
|2,14
|Ивано-Франковская
|10 348
|242
|3 936
|2,33
|Ровенская
|9 762
|136
|7 057
|1,39
|Одесская
|8 525
|124
|2 025
|1,45
|Закарпатская
|8 091
|271
|3 568
|3,34
|Тернопольская
|7 390
|85
|3 461
|1,15
|Киевская
|6 278
|116
|4 174
|1,84
|Волынская
|5 883
|127
|4 121
|2,15
|Винницкая
|4 406
|90
|3 017
|2,04
|Житомирская
|3 746
|74
|2 089
|1,97
|Хмельницкая
|3 195
|52
|1 498
|1,62
|Днепропетровская
|2 767
|63
|1 258
|2,27
|Черниговская
|2 372
|27
|607
|1,13
|Черкасская
|1 963
|41
|1 032
|2,08
|Сумская
|1 963
|29
|823
|1,47
|Запорожская
|1 931
|25
|992
|1,29
|Николаевская
|1 665
|39
|617
|2,34
|Донецкая
|1 630
|24
|916
|1,47
|Полтавская
|973
|22
|565
|2,26
|Кировоградская
|858
|47
|720
|5,47
|Херсонская
|500
|14
|302
|2,8
|Луганская
|434
|3
|225
|0,69
В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.