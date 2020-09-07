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Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность

Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность
16:21 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Общий показатель летальности от Covid-19 по Украине составляет 2,08%.

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (244 случаев), Львовской (186), Черновецкий (163) и Ивано-Франковской (161) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии скончались 2 877 больных, из них - 31 за минувшие сутки. Заболели и успешно выздоровели уже 62 606, 379 за последние сутки. Число активных больных на сегодняшний день составляет 72 585. 

Львовская область лидирует по количеству умерших от коронавирусной инфекции - 447 случаев. На втором месте Черновицкая область - 302 случая. Киев и Ивано-Франковская область на третьем месте по количеству смертей от Covid-19 - 242 случая.

Телеграф решил посчитать процент смертности от коронавируса по Украине (соотношение умерших к заболевшим).

Общая летальность по стране составляет 2,08%.

Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области - 5,47%. Следом идут Закарпатская (3,34%) и Львовская (2,81%) области.

 Область Выявлено случаев Умерло Выздоровело Смертность (%)
 Львовская область  15 881  447  4 750  2,81
 Киев   15 276  242  4 751  1,58
 Черновицкая   11 272  302   6 650  2,67
 Харьковская  10 972  235  3 452  2,14
 Ивано-Франковская  10 348   242  3 936  2,33
 Ровенская   9 762  136  7 057  1,39
 Одесская  8 525  124  2 025  1,45
 Закарпатская  8 091   271  3 568  3,34
 Тернопольская  7 390  85  3 461  1,15
 Киевская  6 278  116  4 174  1,84
 Волынская  5 883  127  4 121  2,15
 Винницкая  4 406  90  3 017  2,04
 Житомирская  3 746  74  2 089  1,97
 Хмельницкая  3 195  52  1 498  1,62
 Днепропетровская  2 767  63   1 258  2,27
 Черниговская  2 372  27  607  1,13
 Черкасская  1 963  41  1 032  2,08
 Сумская  1 963  29  823  1,47
 Запорожская  1 931  25  992  1,29
 Николаевская  1 665  39  617  2,34
 Донецкая  1 630  24  916  1,47
 Полтавская  973  22  565  2,26
 Кировоградская  858  47  720  5,47
 Херсонская  500  14  302   2,8
 Луганская  434  3  225  0,69

В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса. 

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.

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Все по теме:

Смертность, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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