Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность

Общий показатель летальности от Covid-19 по Украине составляет 2,08%.

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (244 случаев), Львовской (186), Черновецкий (163) и Ивано-Франковской (161) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии скончались 2 877 больных, из них - 31 за минувшие сутки. Заболели и успешно выздоровели уже 62 606, 379 за последние сутки. Число активных больных на сегодняшний день составляет 72 585.

Львовская область лидирует по количеству умерших от коронавирусной инфекции - 447 случаев. На втором месте Черновицкая область - 302 случая. Киев и Ивано-Франковская область на третьем месте по количеству смертей от Covid-19 - 242 случая.

Телеграф решил посчитать процент смертности от коронавируса по Украине (соотношение умерших к заболевшим).

Общая летальность по стране составляет 2,08%.

Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области - 5,47%. Следом идут Закарпатская (3,34%) и Львовская (2,81%) области.

Область Выявлено случаев Умерло Выздоровело Смертность (%) Львовская область 15 881 447 4 750 2,81 Киев 15 276 242 4 751 1,58 Черновицкая 11 272 302 6 650 2,67 Харьковская 10 972 235 3 452 2,14 Ивано-Франковская 10 348 242 3 936 2,33 Ровенская 9 762 136 7 057 1,39 Одесская 8 525 124 2 025 1,45 Закарпатская 8 091 271 3 568 3,34 Тернопольская 7 390 85 3 461 1,15 Киевская 6 278 116 4 174 1,84 Волынская 5 883 127 4 121 2,15 Винницкая 4 406 90 3 017 2,04 Житомирская 3 746 74 2 089 1,97 Хмельницкая 3 195 52 1 498 1,62 Днепропетровская 2 767 63 1 258 2,27 Черниговская 2 372 27 607 1,13 Черкасская 1 963 41 1 032 2,08 Сумская 1 963 29 823 1,47 Запорожская 1 931 25 992 1,29 Николаевская 1 665 39 617 2,34 Донецкая 1 630 24 916 1,47 Полтавская 973 22 565 2,26 Кировоградская 858 47 720 5,47 Херсонская 500 14 302 2,8 Луганская 434 3 225 0,69

В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.