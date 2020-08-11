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"Первая в мире": Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России

"Первая в мире": Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф
Как сообщается, вакцину от коронавируса уже испытала на себе одна из дочерей Путина.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, она формирует устойчивый иммунитет.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что вакцина эффективно работает, создавая у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19 и не вызывает серьезных побочных эффектов. Об этом Путин, по его словам, узнал от одной из своих дочерей, которой прививкой новой вакциной уже сделали.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко доложил президенту, что группа разработчиков вакцины от COVID-19 уже получила патент на изобретение.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 11 августа выявили более 20 миллионов случаев коронавирусной болезни.

Россия находится на четвертом месте в мире по распространению заболевания, в стране выявили почти 900 тысяч случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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Все по теме:

Вакцина, Россия, Владимир Путин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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