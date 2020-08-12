Российская вакцина от COVID-19: в Германии назвали препарат "экспериментом на людях с высоким риском"

Эксперты в области медицины из Германии сомневаются, что России удалось создать вакцину от коронавируса. Об этом было сказано в программе "Ежедневные новости" на немецком канале ARD.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения ФРГ отметил, что о качестве, эффективности и безопасности вакцины из РФ ничего не известно.

"Вакцина должна продемонстрировать положительный баланс пользы и риска, прежде чем можно будет применять ее в широком масштабе", - сказал он, добавив, что ЕС и РФ переговоры относительно вакцины не ведут.

В Институте Пола Эрлиха (PEI), который занимается разработкой вакцины в Германии, в свою очередь предостерегли, что любые испытания вакцины от коронавируса, равно как и других медицинских препаратов, должны проводиться с предельной осторожностью.

Президент PEI Клаус Цихутек отметил, что в России наблюдается недостаточная прозрачность в вопросах одобрения вакцины и, предварительным данным, отсутствие информации о безопасности и эффективности клинических испытаний на нескольких тысячах волонтеров. По его мнению, вопрос утверждения новой вакцины стоит рассматривать "с осторожностью".

Президент Немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт считает одобрение вакцины "экспериментом на людях с высоким риском". Он также назвал этот шаг "популистской мерой авторитарного государства, которое хочет продемонстрировать мировому сообществу свои научные возможности".

Рейнхардт добавил, что считает безответственной вакцинацию целых групп населения вакциной на этой стадии развития лекарства.