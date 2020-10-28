В Украине резко увеличилось число новых случаев коронавируса

На утро 28 октября в Украине снова резко вырос уровень заболеваемости – за сутки 7474 новых случая COVID-19 - это близко к антирекорду, установленному пять дней назад.

Об этом говорят данные системы мониторинга СНБО Украины.

165 человек умерло от коронавируса - это рекорд последних 10 дней.

В лидерах по количеству заболевших Харьковская область – здесь 635 подтвержденных диагнозов и 11 летальных исходов. На втором месте – Одесская область, где заболело 567 человек, а умерло 13. И на третьем месте Киев, где заболело 563 человека, а не смогли побороть болезнь 15.

Больше всего по Украине людей умерло от коронавирусной инфекции за сутки во Львовской области. Здесь 18 смертей на 398 случаев COVID-19. В Киевской области 14 летальных исходов и 309 новых больных. В Днепропетровской 12 человек умерло, а заболело 497.

Много смертей при невысоком уровне заболеваемости в Сумской и Николаевской областях, где умерло по 9 человек, а заболело 164 и 123 соответственно.

Еще для 9 жителей Хмельницкой области борьба с коронавирусом закончилась смертью, а новых случаев здесь выявлено 383.

Ученые установили, что иммунитет к коронавирусу быстро пропадает после выздоровления.