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Пятница, 23.10.2020
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В Украине уже 7,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки: умерли больше 120 человек

В Украине уже 7,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки: умерли больше 120 человек
09:23 Сегодня Телеграф
Высокие показатели смертности зафиксированы в трех областях и столице.

За минувшие сутки в Украине выявлено 7517 новых случаев COVID-19. Летальным исходом болезнь закончилась для 121 украинца. При этом выздоровело 2679 человек.

В лидерах по новым случаям коронавируса на 23 октября оказалась Харьковская область, где диагноз поставлен 693 жителям, Киев отстает ненамного – здесь 635 человек заболело, а третьем месте с 571 больным Одесская область.

Высокие показатели смертности за минувшие сутки продемонстрировали Киевская область (16 летальных исходов), город Киев и Днепропетровская область (по 14 случаев) и Львовская (13).

Резкий рост заболеваемости произошел в Житомирской области - 426 случаев (против 204 накануне), продолжился подхъем уровня заболеваемости в Запорожской области - 402 случая (против 309) и Хмельницкой области - 471 случай (против 381 за 22 октября). 

За январь-август 2020 года по данным Госстатистики от гриппа и пневмонии в Украине скончалось больше людей, чем от коронавируса. 

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Все по теме:

Киев, Киевская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Смерти, Covid-19, Короонавирус.

Автор:

Телеграф
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