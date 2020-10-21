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Грипп и пневмония убили больше украинцев, чем коронавирус: обнародованы данные

Грипп и пневмония убили больше украинцев, чем коронавирус: обнародованы данные
16:34 Сегодня Телеграф
Появились подробные данные по количеству смертей от гриппа и коронавируса.

В Госстатистики предоставили подробный отчет по смертности населения в Украине. Обнародованные данные позволяют сравнить количество умерших от коронавируса, а также гриппа и пневмонии.

По данным, взятым из отчета за январь-август 2020 года можно утверждать, что от гриппа и пневмонии скончалось больше людей, чем от коронавируса.

Число умерших за данный период от гриппа и пневмонии равняется 4 026 пациентам.

В то время как от коронавируса, в общем количестве умерли 2 565 человек (включая 153 случая с неподтвержденным диагнозом COVID-19).

Стоит напомнить, что в Киевской школе экономики сделали довольно мрачный прогноз по смертности от коронавируса на 2020 год.

Читайте также в материале "Телеграф": Социолог Илья Дробчак рассказал, когда в Украине начнется угасание пандемии COVID-19.

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Все по теме:

Украина, Госстат, Грипп, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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