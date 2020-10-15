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Четверг, 15.10.2020
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Разыгрывается худший сценарий: озвучен прогноз по смертности от коронавируса в Украине

Разыгрывается худший сценарий: озвучен прогноз по смертности от коронавируса в Украине
15:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Украине до конца 2020 года от коронавируса COVID-19 умрут до 20 тысяч человек.

Такой прогноз сделали в Киевской школе экономики. Эксперты представили исследования о развитии ситуации с пандемией в Украине.

По их словам, рост заболеваемости COVID-19 в Украине был вызван послаблением карантинных ограничений.

По состоянию на октябрь, через коронавирус уже умерли более 5000 человек.

На днях обнаруживают по 5000 новых больных в день.

В ноябре же эксперты прогнозируют по 10-12 тысяч новых больных в сутки.

То есть с октября по декабрь от коронавируса может умереть больше людей, чем за семь месяцев от начала пандемии.

"Ситуация в Украине стремительно движется к худшему с моделируемых сценариев, если в ближайшее время не произойдет существенных изменений в карантинных ограничениях в зонах активного распространения коронавируса", - рассказал старший исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Максимальная нагрузка на систему здравоохранения может состояться в начале ноября, прогнозируют эксперты.

На этот же период придется 90% загрузки коек в реанимации.

Напомним, в Украине фиксируют стремительный рост новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 15 октября в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зафиксированы 5062 новых случая.

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Все по теме:

МОЗ, Статистика, Регионы, Коронавирус, Инфицированные, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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