Более 70 смертей за сутки: статистика коронавируса в Украине на 15 октября

COVID-19 не сбавляет обороты

По состоянию на утро 15 октября в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зафиксированы 5062 новых случая.

Об этом говорят данные с сайта СНБО.

Жертвами коронавируса за время пандемии в Украине стали 5302 человек, из них 73 – за последние сутки.

119 650 украинцев уже смогли победить COVID-19 (951 - за прошедшие сутки).

Наибольшее число новых пациентов с коронавирусной болезнью за сутки появилось в Харьковской области – 651. На втором месте по количеству новых больных находится Киев – 445 новых случаев. Замыкает тройку антилидеров Львовская область – за сутки там прибавилось 332 случая COVID-19.

Ранее стало известно, во сколько обходится лечение Covid-19 в частных клиниках Украины. А врач-инфекционист Ольга Голубовская поделилась страшными подробностями о ситуации в киевских инфекционках и призвала всех украинцев соблюдать меры предосторожности.