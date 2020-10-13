"Изможденные больные снимают маску с кислородом, чтобы умереть": врач рассказала о ситуации в киевских «инфекционках»

"Вы не видите, что испытывают пациенты, ищущие себе койку с кислородом. Вы не видите, как работают реаниматологи, таская баллоны с кислородом в отделение, где падает его давление, т.е. ВСЕ тяжелые пациенты оказываются на волосок от гибели. Вы не видите, как тяжелые изможденные больные снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть, причём делают это тихо, ночью, чтоб никто не видел... как погибают сравнительно молодые люди, уже идущие на поправку, от тромбозов... тяжело, когда в одной семье умирают несколько человек ... причём не всегда самые пожилые... Вы не видите темп работы измученного персонала, не имеющего ни минуты покоя ни днём, ни ночью... и такое было во многих странах, развитых и не очень"...

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ольга Голубовская - врач-инфекционист, профессор и заслуженный врач Украины.

"Какая разница для нас всех, что большинство болеет легко? Неужели не ясно, что в такой глобальной проблеме достаточно 20% и менее тяжёлых больных, чтоб мы все были в коллапсе? А вместе с нами вы и ваши близкие тоже в любой момент там окажетесь.

Поэтому ещё раз говорю - не верите, не боитесь, ваше право. Просто дайте шанс тем, кто БОИТСЯ, обоснованно боится заболеть, минимизировать на это риски. Когда я вижу толпы народа без средств индивидуальной защиты, мне кажется, что в ковидных госпиталях меньше шансов заразиться, чем в гастрономе или различных моллах", - пишет Ольга Голубовская.

"Носите маски и соблюдайте дистанцию. Ведите себя, как потенциально инфицированные, ибо мы все уже в очаге интенсивной передачи инфекции. Этим вы проявите уважение к группам риска и облегчите работу истощенной системе здравоохранения. Помните, что тяжесть заболевания дозозависимая. Не контактируйте с людьми, имеющими респираторные симптомы. Избегайте массовых мероприятий.

К сожалению, для таких инфекций со средних веков ничего не изменилось. Только дистанцирование, разобщение и индивидуальная защита. Кстати, и инфекция, вызванная SARS-CoV в 2002 г., исчезла через год только благодаря мерам контроля над заболеванием. Но и проблема, правда, была совсем другого масштаба", - призывает доктор. Подписчики Ольги в социальной сети активно поддержали доктора:

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал что по состоянию на сегодня 13 октября коронавирус в Украине обнаружили у 5133 человек, зафиксировано 107 летальных случаев, 2152 пациента выздоровели.