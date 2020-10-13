Коронавирус за сутки убил больше 100 украинцев: где самая тяжелая ситуация

На утро, 13 октября, коронавирус в Украине обнаружили у 5133 человек, зафиксировано 107 летальных случаев, 2152 пациента выздоровели.
Больше всего заражений в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и в Киеве.
Наиболее сложная ситуация в:
Харьковской области (+439),
Львовской области (+341),
Киеве (+397),
Днепропетровской области (+305),
Полтавской области (+285).
Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:
Всего за все время пандемии в Украине заболело 270 587 человек, из них 116 562 выздоровели, летальных исходов — 5122.
Напомним, Минздрав хочет продлить карантин до конца года.
В Украине могут ввести новые ограничения из-за коронавируса.