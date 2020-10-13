Коронавирус за сутки убил больше 100 украинцев: где самая тяжелая ситуация

Количество новых случаев заражения за сутки снова превысило 5000.

На утро, 13 октября, коронавирус в Украине обнаружили у 5133 человек, зафиксировано 107 летальных случаев, 2152 пациента выздоровели.

Больше всего заражений в Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Наиболее сложная ситуация в:

Харьковской области (+439),

Львовской области (+341),

Киеве (+397),

Днепропетровской области (+305),

Полтавской области (+285).

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Всего за все время пандемии в Украине заболело 270 587 человек, из них 116 562 выздоровели, летальных исходов — 5122.

Напомним, Минздрав хочет продлить карантин до конца года.

В Украине могут ввести новые ограничения из-за коронавируса.