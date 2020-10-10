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Первые 10 тысяч заболевших коронавирусом в Украине за сутки появятся после выборов: названа дата

Первые 10 тысяч заболевших коронавирусом в Украине за сутки появятся после выборов: названа дата
11:56 Сегодня Телеграф
В Украине прогнозируют очень медленное угасание пандемии коронавируса, то есть минимум 4000-5000 случаев в сутки будут фиксировать до середины весны.

Эпидемия коронавируса в Украине может дойти до этапа формирования коллективного иммунитета, если не будут предприняты радикально мощные меры.

Об этом заявил социолог Илья Дробчак в своем Facebook-аккаунте.

"27 сентября начался острый этап эпидемии - фактически неконтролируемое распространение. Мне кажется, это следствие открытия школ (бессимптомные дети заражают друг друга (1-10 сентября) => болезнь перекидывается на родителей (10-20 сентября) => статистика взрывается)", - написал он.

По словам эксперта, статистика других стран показывает, что этап формирования коллективного иммунитета происходит, когда у 2% населения диагностировали коронавирус.

На основе графика заболеваемости, Дробчак сделал несколько прогнозов: 

  • Впервые 10000 случаев за сутки в Украине зафиксируют 29/30 октября или 3/4 ноября

  • Пик в Украине пройдет в период с 26 ноября по 5 декабря, когда будут фиксировать в районе 20000 случаев за сутки

  • Угасание эпидемии будет очень медленным и не исключено, что минимум 4000-5000 случаев в сутки (это как сейчас) будут фиксировать до середины весны

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"Этот прогноз, конечно, не может полностью учесть фактор перезагруженности лабораторий и больниц а также трудно оценить уровень паники, которая понемногу поднимается в последние недели среди населения", - отметил он.

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Илья Дробчак.

Автор:

Телеграф
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