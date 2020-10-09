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Тест на коронавирус можно будет бесплатно сдать в частной лаборатории: что решил Кабмин

Тест на коронавирус можно будет бесплатно сдать в частной лаборатории: что решил Кабмин
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В Украине теперь станет возможным сдать тест на коронавирус в часных лабораториях.

Власти Украины решили профинансировать проект, который позволит гражданам сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 бесплатно даже в часных лабораториях, на это выделили 100 млн гривен.

Об этом сообщили на сайте 5.ua.

На данный момент украинцу следует выложить до 2,5 тыс гривен за такой тест.

Медицинские учреждения готовятся к увеличению нагрузки, поэтому Правительство планирует дополнительно выделить 500 млн гривен на обеспечение кислородом 80% койкомест для больных коронавирусом.

В Украине уже разрабатывают и подготавливают экспериментальный препарат для лечения инфекции COVID-19.

Со слов главы Минздрава Максима Степанова, пациентам с тяжелой формой заболевания планируют вводить гипериммуноглобулин, который создавался на основе плазмы с антителами к SARS-CoV-2.

Читайте также в материале "Телеграф": Когда в Украине обновится карантинное зонирование и какие города попадут в "красную" зону.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тест.

Автор:

Телеграф
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