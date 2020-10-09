Сумы теперь "красные", а Киев снова "оранжевый": в Украине изменили зоны карантина

Сегодня прошло внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В результате в Украине обновится карантинное зонирование.

С 00:00 12 октября (понедельник) в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Об этом сообщил Олег Немчинов в Телеграм, ссылаясь на Кабинет Министров Украины.

Город Киев перейдет в оранжевую зону.

В красную зону попадут:

Канев Черкасской области,

Сумы Сумской области.

В оранжевую зону попадут такие города:

Винница,

Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск,

Днепр,

Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск,

Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский,

Ужгород,

Мелитополь и Токмак,

Ивано-Франковск и Бурштын,

Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов,

Лисичанск, Рубежное и Северодонецк,

Львов,

Николаев,

Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар,

Полтава и Миргород,

Ровно, Дубно, Вараш и Острог,

Лебедин и Ромны,

Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков,

Харьков, Люботин и Чугуев,

Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск,

Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань,

Черновцы и Новоднестровск,

Чернигов и Нежин,

Киев.

В желтую зону попадут:

Жмеринка, Казатин, Ладыжин,

Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград,

Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь,

Малин,

Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп,

Запорожье, Бердянск и Энергодар,

Калуш и Коломыя,

Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Ржищев и Славутич,

Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград,

Вознесенск, Очаков и Первомайск,

Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный,

Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг и Лубны,

Конотоп, Ахтырка и Шостка,

Изюм, Купянск и Лозовая,

Херсон и Новая Каховка,

Староконстантинов и Шепетовка,

Прилуки.

Обновленная карта эпидемического зонирования в Украине:

Для территории региона с" зеленым "," желтым "и" оранжевым "уровнем эпидемической опасности будут установлены ограничения на:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении. Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещение учебных заведений соискателями образования;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.) торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения.

посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно) , центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Такие эпидемические меры будут установлены на 14 дней.

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