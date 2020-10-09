Сумы теперь "красные", а Киев снова "оранжевый": в Украине изменили зоны карантина

С 00:00 12 октября (понедельник) в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Об этом сообщил Олег Немчинов в Телеграм, ссылаясь на Кабинет Министров Украины.
Город Киев перейдет в оранжевую зону.
В красную зону попадут:
- Канев Черкасской области,
- Сумы Сумской области.
В оранжевую зону попадут такие города:
- Винница,
- Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск,
- Днепр,
- Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск,
- Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский,
- Ужгород,
- Мелитополь и Токмак,
- Ивано-Франковск и Бурштын,
- Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов,
- Лисичанск, Рубежное и Северодонецк,
- Львов,
- Николаев,
- Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар,
- Полтава и Миргород,
- Ровно, Дубно, Вараш и Острог,
- Лебедин и Ромны,
- Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков,
- Харьков, Люботин и Чугуев,
- Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск,
- Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань,
- Черновцы и Новоднестровск,
- Чернигов и Нежин,
- Киев.
В желтую зону попадут:
- Жмеринка, Казатин, Ладыжин,
- Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград,
- Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь,
- Малин,
- Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп,
- Запорожье, Бердянск и Энергодар,
- Калуш и Коломыя,
- Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Ржищев и Славутич,
- Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград,
- Вознесенск, Очаков и Первомайск,
- Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный,
- Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг и Лубны,
- Конотоп, Ахтырка и Шостка,
- Изюм, Купянск и Лозовая,
- Херсон и Новая Каховка,
- Староконстантинов и Шепетовка,
- Прилуки.
Обновленная карта эпидемического зонирования в Украине:
Для территории региона с" зеленым "," желтым "и" оранжевым "уровнем эпидемической опасности будут установлены ограничения на:
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении. Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
- посещение учебных заведений соискателями образования;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.) торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения.
- посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно) , центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.
Такие эпидемические меры будут установлены на 14 дней.
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