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Сумы теперь "красные", а Киев снова "оранжевый": в Украине изменили зоны карантина

Сумы теперь "красные", а Киев снова "оранжевый": в Украине изменили зоны карантина
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф Фото: telegram-Олег Немчинов
Сегодня прошло внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В результате в Украине обновится карантинное зонирование.

С 00:00 12 октября (понедельник) в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Об этом сообщил Олег Немчинов в Телеграм, ссылаясь на Кабинет Министров Украины.

Город Киев перейдет в оранжевую зону.

В красную зону попадут:

  • Канев Черкасской области,
  • Сумы Сумской области.

В оранжевую зону попадут такие города:

  • Винница,
  • Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск,
  • Днепр,
  • Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск,
  • Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский,
  • Ужгород,
  • Мелитополь и Токмак,
  • Ивано-Франковск и Бурштын,
  • Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов,
  • Лисичанск, Рубежное и Северодонецк,
  • Львов,
  • Николаев,
  • Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар,
  • Полтава и Миргород,
  • Ровно, Дубно, Вараш и Острог,
  • Лебедин и Ромны,
  • Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков,
  • Харьков, Люботин и Чугуев,
  • Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск,
  • Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань,
  • Черновцы и Новоднестровск,
  • Чернигов и Нежин,
  • Киев.

В желтую зону попадут:

  • Жмеринка, Казатин, Ладыжин,
  • Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград,
  • Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь,
  • Малин,
  • Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп,
  • Запорожье, Бердянск и Энергодар,
  • Калуш и Коломыя,
  • Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Ржищев и Славутич,
  • Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград,
  • Вознесенск, Очаков и Первомайск,
  • Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный,
  • Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг и Лубны,
  • Конотоп, Ахтырка и Шостка,
  • Изюм, Купянск и Лозовая,
  • Херсон и Новая Каховка,
  • Староконстантинов и Шепетовка,
  • Прилуки.

Обновленная карта эпидемического зонирования в Украине:

карта

Для территории региона с" зеленым "," желтым "и" оранжевым "уровнем эпидемической опасности будут установлены ограничения на:

  • регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении. Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
  • посещение учебных заведений соискателями образования;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.) торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения.
  • посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно) , центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Такие эпидемические меры будут установлены на 14 дней.

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Украина, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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