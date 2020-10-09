В Украине почти 6 тысяч подцепивших Covid-19 за сутки, всего по стране больше 250 тысяч заболевших

Численность новых больных коронавирусом в Украине растет в геометрической прогрессии.

В Украине выявили вспышку новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 5804 человека. Также зафиксировано 89 летальных случаев, 2417 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро пятницы, 9 октября.

В Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заражения за сутки - второй день подряд - более 5 тысяч.

В Минздраве и ВОЗ прогнозируют, что число зараженных будет только расти.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

В соответствии с картой Совета национальной безопасности и обороны наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+630), Киеве (+567), Одесской области (+403), Тернопольской области (+305), Хмельницкой области (+330), Донецкой области (+254), Полтавской области (+236 ).

Напомним, Украина готовится к жесткому карантину и открытию временных госпиталей для больных COVID-19.