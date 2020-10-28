Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
Итоги 27 октября: ничья Шахтера, вспышка коронавируса в Офисе Зеленского и отмена уголовного наказания для коррупционеров
Итоги 27 октября: ничья Шахтера, вспышка коронавируса в Офисе Зеленского и отмена уголовного наказания для коррупционеров
Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости
Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости
Лига чемпионов: результаты матчей 27 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 27 октября

Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости

Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости
Обновлено 04:43 Сегодня Телеграф hightech.fm

Крупнейшее исследование по изучению антител к коронавирусу показало, что иммунитет к болезни быстро пропадает после выздоровления. 

В исследовании REACT (Real Time Assessment of Community Transmission), проведенном Имперским колледжем Лондона, приняли участие 365 тысяч случайно выбранных взрослых людей разного возраста. Оно проводилось с позднего июня по сентябрь 2020 года.

За этот период у испытуемых трижды отбирали кровь из пальца в рамках тестирования на антитела к новому коронавирусу. Это позволило установить, что количество людей с антителами уменьшилось на 26% после ослабления карантинных мер. 

Особо быстро антитела исчезают у людей, которые переболели бессимптомно. Также оказалось, что лица в возрасте 18-24 лет сохраняли их дольше, чем люди в возрасте 75+ лет. 

Результаты работы показывают то, что положительный результат на антитела не означает, что иммунитет будет сохраняться до следующего контакта с COVID-19.

Отметим, что некоторые ученые высказывали предположение, что лучшей альтернативой карантинным мерам будет достижение коллективного иммунитета. Для его достижения необходимо, чтобы 50-70% человечества имело защиту от инфекции, чтобы не позволять ей эффективно распространяться. 

Однако новое исследование показывает, что достижение коллективного иммунитета в таких условиях будет очень сложно, а то и вовсе невозможно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
02 Итальянец убил свою жену украинку молотком, пока она спала: подробности трагедии
03 У Зеленского отреагировали на решение КСУ по антикоррупционным законам
04 КТ увеличивает риск развития рака: Супрун об опасности «популярного» метода выявления коронавируса
05 В России загадочно погиб соратник покончившего с собой активиста «Тесака»
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Война за Карабах: стороны конфликта обменялись обвинениями в обстреле мирного населения
Война за Карабах: стороны конфликта обменялись обвинениями в обстреле мирного населения
На Филиппинах петух убил полицейского
На Филиппинах петух убил полицейского
В Кабмине объяснились по поводу передачи денег для онкобольных на ремонт дорог
В Кабмине объяснились по поводу передачи денег для онкобольных на ремонт дорог
Жена Виктора Павлика устроила откровенную фотосессию
Жена Виктора Павлика устроила откровенную фотосессию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь