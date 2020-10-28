Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости

Крупнейшее исследование по изучению антител к коронавирусу показало, что иммунитет к болезни быстро пропадает после выздоровления.

В исследовании REACT (Real Time Assessment of Community Transmission), проведенном Имперским колледжем Лондона, приняли участие 365 тысяч случайно выбранных взрослых людей разного возраста. Оно проводилось с позднего июня по сентябрь 2020 года.

За этот период у испытуемых трижды отбирали кровь из пальца в рамках тестирования на антитела к новому коронавирусу. Это позволило установить, что количество людей с антителами уменьшилось на 26% после ослабления карантинных мер.

Особо быстро антитела исчезают у людей, которые переболели бессимптомно. Также оказалось, что лица в возрасте 18-24 лет сохраняли их дольше, чем люди в возрасте 75+ лет.

Результаты работы показывают то, что положительный результат на антитела не означает, что иммунитет будет сохраняться до следующего контакта с COVID-19.

Отметим, что некоторые ученые высказывали предположение, что лучшей альтернативой карантинным мерам будет достижение коллективного иммунитета. Для его достижения необходимо, чтобы 50-70% человечества имело защиту от инфекции, чтобы не позволять ей эффективно распространяться.

Однако новое исследование показывает, что достижение коллективного иммунитета в таких условиях будет очень сложно, а то и вовсе невозможно.