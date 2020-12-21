"Фуфломицин" вместо вакцины: почему Путин не использовал российское лекарство от коронавируса

Владимир Путин не стал прививаться российской вакциной, которую Кремль анонсировал как изобретение для спасения человечества от коронавируса. Такие действия президента РФ намекают на неэффективность этой вакцины от COVID-19. Украинский журналист и блогер Алексей Братущак назвал российскую вакцину от коронавируса "очередным фуфломицином". Причиной такой характеристики стало то, что, несмотря на массовую вакцинацию от COVID-19, сам Путин прививаться не стал. Объяснение этому не выглядит убедительно. Путин сказал, что вакцина рассчитана на тех, кто младше 60 лет, а самому президенту РФ уже 68. Примечательно, что своему куму - Виктору Медведчуку Путин вакцину предоставил, хотя тому 66 лет. Более того, Медведчук после "чудо-вакцины" ее активно пиарит и пытается протолкнуть ее поставки в Украину.

"Если бы у него была вакцина, то прививку Путину делали бы в прямом эфире", – предположил Братущак на своей странице в Facebook.

Журналист уверен, что у Путина серьезные проблемы со здоровьем, ведь он почти не покидает свой "бункер" в Ново-Огарево.

"Он больной. Я уже публиковал видео, как у него "пляшут" ноги из-за болезни. Плюс постоянное кхм-кхм. А в тоталитарных режимах больной диктатор – это начало конца", – написал Братущак.

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее объяснил отказ Украины от российской вакцины.