Зеленський став героєм дня РосЗМІ: що президент України насправді сказав про вакцину Путіна

Президент України Володимир Зеленський висловився про вакцини від коронавірусу, в зв'язку з чим потрапив в об'єктиви російської пропаганди.

РосЗМІ активно тиражують його слова з інтерв'ю The New York Times, яке опублікували на сайті глави держави ввечері 19 жовтня.

Зеленський підкреслив, що навіть якщо Америка і Європа поки не дають вакцини від коронавірусу для українців, Київ не може прийняти вакцину "Супутник", що не пройшла всі випробування.

Для ефектності промові він додав, що пояснити вмираючій людині претензії до безпеки препарату "неможливо".

"У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо", - говорить президент.

На питання, чи почне Україна закуповувати "Супутник", якщо він буде безпечний, глава держави так і не відповів, проте підкреслив, що влада робитиме все, щоб врятувати життя громадян.

Дивіться, що він говорив про російську вакцину:

Російські ЗМІ заяви українського президента повністю перекрутили на свій лад.

"Відмова України від російської вакцини від коронавируса нічим не обгрунтований на тлі неможливості закупити її у США і Євросоюзу", "Президент України Володимир Зеленський поскаржився на бажання українців отримати російську вакцину від коронавируса", "Зеленський пояснив неможливість відмовитися від російської вакцини", "У Зеленського немає пояснення відмови від російської вакцини ", - пишуть вони.

Одне з російських видань навіть зробило з цього приводу карикатуру.

Нагадаємо, Україна готується до отримання вакцини від коронавірусу COVID-19 в рамках програми COVAX. МОЗ уже розробив чіткий план вакцинації по групам людей, вакцинацію яких планують провести за рахунок держави. З груп ризику безкоштовно від COVID-19 провакцинують близько 21 мільйонів чоловік.