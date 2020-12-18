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П'ятниця, 18.12.2020
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Як буде проходити вакцинація від коронавірусу в Україні: з'явилася наочна інфографіка

Як буде проходити вакцинація від коронавірусу в Україні: з'явилася наочна інфографіка
06:34 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Україна готується до отримання вакцини від коронавируса COVID-19 в рамках програми COVAX. МОЗ уже розробив чіткий план вакцинації по групам людей, вакцинацію яких планують провести за рахунок держави. З груп ризику безкоштовно від COVID-19 провакцинують близько 21 мільйонів чоловік.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов у себе в Facebook.

Зазначається, що всіх українців поділять на три групи.

Першими вакцину від коронавірусу отримають:

  • медики

  • військовослужбовці ЗСУ

  • працівники соціальної сфери

  • персонал інтернатів і будинків для людей похилого віку

У МОЗ зазначають, що вакцини для здійснення першого етапу вакцинації буде отримано вже в лютому 2021 року.

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В ході другого етапу планується вакцинація: людей у віці від 60 років, включаючи тих, які відносяться до груп медичного ризику; працівників навчальних закладів, працівників структур, які забезпечують безпеку держави, включаючи Державну службу України з надзвичайних ситуацій, представників Нацполіціі України та Верховного судів України.

Останніми провакциновані будуть люди у віці від 18 до 59 років, які належать до груп медичного ризику, і інші категорії населення і професійні групи, які мають більш високий ризик захворювання коронавирусной хвороби.

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Все по темі:

Вакцина, МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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