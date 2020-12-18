Як буде проходити вакцинація від коронавірусу в Україні: з'явилася наочна інфографіка

Україна готується до отримання вакцини від коронавируса COVID-19 в рамках програми COVAX. МОЗ уже розробив чіткий план вакцинації по групам людей, вакцинацію яких планують провести за рахунок держави. З груп ризику безкоштовно від COVID-19 провакцинують близько 21 мільйонів чоловік.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов у себе в Facebook.

Зазначається, що всіх українців поділять на три групи.

Першими вакцину від коронавірусу отримають:

медики

військовослужбовці ЗСУ

працівники соціальної сфери

персонал інтернатів і будинків для людей похилого віку

У МОЗ зазначають, що вакцини для здійснення першого етапу вакцинації буде отримано вже в лютому 2021 року.

В ході другого етапу планується вакцинація: людей у віці від 60 років, включаючи тих, які відносяться до груп медичного ризику; працівників навчальних закладів, працівників структур, які забезпечують безпеку держави, включаючи Державну службу України з надзвичайних ситуацій, представників Нацполіціі України та Верховного судів України.

Останніми провакциновані будуть люди у віці від 18 до 59 років, які належать до груп медичного ризику, і інші категорії населення і професійні групи, які мають більш високий ризик захворювання коронавирусной хвороби.