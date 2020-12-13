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Неділя, 13.12.2020
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"Кір набагато страшніший ковіда!" Одкровення лікаря з 30-річним стажем

"Кір набагато страшніший ковіда!" Одкровення лікаря з 30-річним стажем
Оновлено 09:34 Сьогодні Телеграф

Чого боїться будь-який бухгалтер? Ясна річ - допустити помилку в розрахунках. А футболіст? Звичайно ж, червоної картки. Режисера турбує можливий провал прем'єри вистави. Далекобійник не хоче застрягти на тиждень на кордоні. Верстатник нарікає, коли ламається цінний інструмент... У представників кожної професії є свої приводи для суму. Сьогоднішній співрозмовник «Телеграфа» - лікар, не чиновник, але й не рядовий медичного фронту. Поговоримо про те, з чим доводиться стикатися йому і чого він боїться в «умовно» робочий час. Назвемо його Андрій Миколайович, і хоча це цілком конкретна людина, подібні думки і ситуації можуть пригадати зі свого життя й інші лікарі.

У ковіда є страшніші «колеги»

У цьому році його, як досвідченого співробітника, попросили очолити «ковідне» відділення міської лікарні. Ну як попросили - викликали, сказали, що «треба». А він звик у своїй роботі керуватися принципом «треба - значить, треба». Тут відчувається гостра нестача кадрів, а у нього за плечима понад 30 років медстажу.

- Небезпека коронавірусу я зрозумів ще в березні, коли зіткнувся з першим випадком захворювання, - згадує Андрій Миколайович. - Це виявився мій знайомий, до того ж, з онкологією, яка і без того похитнула його здоров'я. Плюс препарати, що застосовуються для лікування, виявилися згубними для імунітету. Я консультував його, проте знайомий навідріз відмовлявся від госпіталізації в стаціонарі. А коли погодився, врятувати його виявилося вже неможливо.

Із весни наш медпрацівник справно, але - сміється - без фанатизму дотримувався основних рекомендацій МОЗ.

- Тут досить дотримуватися елементарних правил гігієни, які народ призабув. Треба мити руки постійно, промивати ніс - руки і носоглотку це, приблизно так само, як і при грипі, основні шляхи передачі вірусу. Ніс промивати можна простою водою, а в ідеалі 0,9% сольовим розчином. Просто набираєш води в жменю, втягнув води в ніс - висякатися, втягнув - висякатися. А потім ще в ніс фізрозчином закапав - взагалі ідеально.

- Але ви побоювалися, що захворієте самі і в сім'ю хвороба принесете?

- Ось цього страху, чомусь не було. Напевно, тому що є багато інших страшних захворювань, таких як менінгіт, дифтерія, особливо в минулому і позаминулому році така «болячка», як кір. До речі, кір набагато страшніше ковіда! Вона ускладнення дає «мама, не горюй». Тому коли ти з такими речами стикаєшся, ти знаєш, що є ковід, знаєш, що він небезпечний, але ти розумієш, що він не настільки небезпечний, як перераховані вище хвороби.

- Ну, хіба що, з тими ми боремося країною кілька десятиліть, коронавірус - нова напасть. Напевно, все одно було відчуття, що і вас хвороба наздожене, не в липні - так в серпні, не в серпні, так у вересні?

- Так, це повинно було коли-небудь статися. Був насторожі. Але давайте так поміркуємо: ось іде війна, бійці на передовій. Вони підсвідомо розуміють, що треба робити, щоб не загинути - не висовуватися зайвий раз, надягати бронежилет і каску, тобто, воїн усвідомлює, що може щось трапитися. І тут точно так же. І в той же час, тут, як і на передовій, з цим почуттям постійної небезпеки звикається. Запитайте будь-якого бійця, хто був на передовій - так, знаєш, що небезпечно, знаєш, що можуть вбити, але з цим звикається і живеш, і несеш службу. За роботою, як і за службою, страху не помічаєш.

Як почути шуми пневмонії і... монету?

Про те, наскільки складно медпрацівникам ковідних відділень проводити день в захисних костюмах, періодично розповідають в соцмережах і ЗМІ. Андрій Миколайович додав цим розповідям професійних подробиць.

- У цих «скафандрах», коли пітніють окуляри, бачити все прискіпливо, детально, важко. Другий момент: ось у тебе є в руках фонендоскоп, а ти - в «скафандрі». У переважній більшості лікарі - це не Паганіні, тобто, не музиканти з ідеальним слухом, і тому фонендоскоп ставити на скафандр і щось чути - дуже складно. Якщо у когось вдома є цей пристрій, спробуйте надіти на голову хустку, закривши вуха, і вставити в них оливи (навушники) - чутність буде в рази знижена! Припустимо, ти хочеш послухати сердечко - приглушене/НЕ приглушене? А почути цю відмінність через «скафандр» тяжкувато. Далі: треба послухати бронхи, легені, розчути пневмонію. Вона, нерідко викликає сумнів, навіть якщо ти на відкриті вуха одягаєш пристрій, тому лікар каже: «Ось тут щось мені не подобається. Сказати точно що, ще не можу, але ось тут справа приглушений звук». Зробиш знімок - і тоді все буде ясно. А коли ти одягаєш фонендоскоп на скафандр, щоб почути звуки, пов'язані з пневмонією, потрібно бути володарем ідеального слуху.

Хоча бувають і такі таланти. Лікар згадує знаменитого терапевта, академіка Виноградова, який на спір міг за допомогою перкусії (простукування) пальцем стільниці, по звуку визначити, в якому місці на зворотному боці знаходиться п'ятак, приклеєний його друзями-колегами.

- Таке не кожному дано! - підкреслює співрозмовник. - Але проблем з костюмами у нас не було. І по 12 годин, на щастя, змін не буває. Сама маска, в якій ми працюємо, може прослужити 4 години, після чого втрачає свою ефективність і тому її потрібно міняти. А міняти її - значить, міняти весь костюм. Тому, 4 години, максимум 5 - і намагаємося виходити з палат, а за цей час переглянути пацієнтів, щоб сатурацию перевірити, зробити якісь призначення.

Йдучи в медицину, знай: ти не всіх зможеш врятувати

Є таке поняття як «лікарська помилка». І нерідкі випадки, коли родичі померлих пацієнтів звинувачують в їх смерті лікарів. Звертаються в поліцію, доводять справу до суду. Але реальних покарань медиків не так вже й багато, адже результат лікування далеко не завжди передбачуваний.

- Андрію Миколайовичу, а ви боїтеся поставити неправильний діагноз пацієнту, наслідком чого може стати його смерть?

- Я б не став говорити таке слово як «боюся». Знову-таки, це як солдат на фронті: ти боїшся? Ну, звичайно, боюся. Просто треба з підвищеною обережністю ставитися до постановки діагнозу. Як сказав хтось із великих: «Правильний діагноз - це вже половина успіху». Наприклад, якщо два роки тому була проста «банальна» пневмонія, і її лікували, то зараз, коли працюєш з пацієнтом, потрібно враховувати всі фактори і особливо фактори ризику: а яка супутня патологія, а чи є цукровий діабет, а не хворів він онкологією, а туберкульоз, ВІЛ? І обов'язково, чи є зайва вага? Саме зайва вага - одна з обтяжуючих обставин. Деякі фахівці, протягом року працюють з ковідом, помітили, краще б вже у пацієнта був простий цукровий діабет, ніж зайва вага. А це кожен може перевірити сам примітивним розрахунком: зріст (см) мінус 100. Якщо зріст 175 см, то нормальна вага - 75 кг, якщо більше 80-ти, то слід уважніше поставитися до харчування, «зупинитися» в кількості продуктів або змінити меню . Ну а якщо зріст 175 см, а вага 125 кг або 130, але ж і такі є, то це вже критично. А взагалі зайва вага це ж навантаження і на серце, і на хребет, і на суглоби, звідси йдуть проблеми - артрити - шмартрити, ціла купа проблем для здоров'я. Можна сказати, що третина медичної енциклопедії - це наслідок зайвої ваги.

- А вам спілкуватися з родичами померлих пацієнтів доводилося?

- Це завжди сумно. Це завжди боляче. Звикнути до цього неможливо, але є «гарт» з тих пір, як я в юності працював на «швидкій допомозі». Тоді з цим доводилося стикатися. І, знаєте, смерть дітей, хоча це, може, цинічно звучить, але на десять порядків більше і важче, ніж смерть дорослих. Коли ти потрапляєш на виклик, і у тебе вмирає дитина, або ти в машині летиш з мигалками, порушуючи всі можливі правила руху і не довозять, або довозять, але дитина все одно помирає - це залишається в душі надовго. Часом назавжди. Але йти працювати в медицину і не усвідомлювати, що ти не всіх зможеш врятувати, і що у тебе можуть вмирати і вмиратимуть пацієнти - неможливо.

Будь-яка мама - це зам головлікаря з лікувальної роботи

- Андрію Миколайовичу, зізнайтеся, а гніву начальства ви боїтеся? Ось не виконаєте раптом план по видужалих пацієнтах, зіпсували квартальну звітність...

- Чого-чого, але цього я не боюся взагалі, тому що спрогнозувати результат лікування може тільки Господь Бог. Наприклад, ГРВІ лікується 5-7 днів, але жоден академік в світі, якщо ви до нього звернетеся з питанням: «А скажіть, через 2 дні я буду здоровий? А через 3 (5,7...)?» - ніколи вам не дасть ствердну відповідь. Чому? Хворіємо банальним ГРВІ, а ускладнення може бути у вигляді бронхіту? Може. Може бути у вигляді пневмонії? Легко! А енцефаліт розвинутися? І енцефаліт може розвинутися і тоді людина проведе в стаціонарі і місяць, і півтора, і два. Тобто, можна запланувати сарай побудувати за 5 днів, і то можуть трапитися непередбачені обставини, які порушать плани. А в медицині прогнозувати можна лише приблизно. І з кожного правила є винятки.

- А сім'я ваша не ображається на вашу постійну зайнятість?

- Так питання не стоїть, моя дружина теж медик, тому у нас в цьому плані немає розбіжностей. Вона спокійно реагує на дзвінки мені о 6 годині ранку, і о першій годині ночі. Скажу інше: взагалі-то я - педіатр, і в телефоні у мене записані імена - ясна річ, не моїх маленьких пацієнтів, а їх батьків, точніше, мам: Лена, Свєта, Маша, Даша... Дружина з цього приводу жартує, а я кажу: «Був би я «ментом»- були б, в основному, чоловічі імена - з позначками «залізо»,«боксер»і т.п.  А так, хто в першу чергу дзвонить лікареві? Ненька! Я ще так кажу: «Мама - це зам головлікаря з лікувальної роботи, тато - це завгосп». Мама зі мною поспілкувалася, татові видала список, його завдання - сходити в аптеку, принести потрібні ліки.

- Цікаво, що ви скажете про зарплату - невже, теж немає проблем?

- А ось тут мене гризуть сумніви. За три перших ковідних місяці нам заплатили, і санітарки, медсестри, лікарі залишилися задоволені доплатою. Правда, була затримка з виплатою. З огляду на те, що в країні коїться з казначейством, локдаунами і зростанням захворюваності на коронавірус, дай Бог, щоб в подальшому вистачило фінансів. Ще й колеги, запрошені, але відмовилися від роботи в ковідному відділенні, під'юджують: «Ну-ну, подивимося, що далі буде». Що ж, будемо чекати наступної виплати.

Автор: Ірина Левченко

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Менингит, Дифтерия, кир, Лікарі, Лікар, Covid-19, Коронаирус.

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