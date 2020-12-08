Путинскую вакцину от коронавируса хотят производить в Харькове

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что готовы развернуть производство распиаренной Путиным вакцины от коронавируса "Спутник V" в Украине.

Об этом сообщают в росСМИ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что соответствующие документы уже готовы для передачи государственным регулирующим органам.

Там ожидается, что производить "Спутник" в Украине будет АО "Биолек", производственные мощности которой расположены в Харькове.

"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек", - заявили в РФПИ после встречи с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Производство на "Биолеке" будет развернуто после получения соответствующего разрешения.

Как сообщалось ранее российский президент Владимир Путин отказался вакцинироваться "Спутником", зато на роль "добровольцев" готовят бюджетников, которым в случае отказа грозят увольнением.