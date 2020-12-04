"Чудо-вакциной собираются привить всех": бюджетники открыли правду про вакцинацию в России

В России 2 декабря объявили о намерении запустить массовую вакцинацию от коронавируса, о чем сообщал президент РФ Владимир Путин.

Однако теперь в сети появилась информация о том, что "добровольцев" на вакцинацию набирают из бюджетников.

Соответствующую информацию обнародовал оппозиционер Алексей Навальный в Твиттер.

"Руководство АО МОСГАЗ принуждает сотрудников делать прививки от ковида", - сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что была поставлена задача составить списки с минимум 30% трудового коллектива. Тем, кто отказывается от вакцинации грозят санкциями вплоть до увольнения.

Путинская вакцинация такая же как путинское голосование. Тогда мой телеграмм-бот был забит сообщениями бюджетников: ЗАСТАВЛЯЮТ. И сейчас работники Мосгаза массово пишут: pic.twitter.com/G3m9W3Yt4j — Alexey Navalny (@navalny) December 4, 2020

Стоит отметить, что в АО МОСГАЗ трудится более 4700 человек, о чем свидетельствуют данные на официальном сайте.

Информацию подтверждают источники Baza.

"Ряд сотрудников российских ведомств и организаций жалуются, что их заставляют проходить вакцинацию в приказном порядке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующие распоряжения поступили в подразделения МВД, Минздрава и в разные социальные учреждения.

"Приказы о подобном способе вакцинации не оформляются письменно и передаются работникам в устной форме. Людям сообщают дату и время, а также адреса организаций, куда надо добровольно явиться, чтобы получить желанную прививку. Руководители подразделений обязаны добровольно отчитаться перед своим начальством о количестве подчиненных, добровольно прошедших через эту процедуру. В некоторых случаях, как сообщается, наказание за отказ от вакцинации – увольнение", - пишет Baza.

Как сообщалось ранее, россиян начали морально готовить к последствиям вакцинации, предупреждая о последствиях.