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Россиян морально готовят к последствиям массового тестирования вакцины

Россиян морально готовят к последствиям массового тестирования вакцины
00:27 Сегодня Телеграф

Тестирование вакцины от коронавируса "Спутник V" в России начнется на следующей неделе, а людей уже готовят морально, что может быть после вакцинации.

В памятке с рекомендациями, которую выдают в Москве, говорится о побочных эффектах, пишут "РИА Новости".

Почти каждый десятый человек, привитый вакциной "Спутник V", может почувствовать слабость или тошноту. Некоторые люди могут испытывать боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Реже - заложенность носа, насморк или першение в горле.

Тем, у кого появляются слабость, общая усталость и тошнота, рекомендуют уменьшить физическую нагрузку и больше отдыхать, или же принять лекарство от симптомов.

Напомним, что группа ученых давно критикует вакцину "Спутник" - по их мнению, исследователи взяли маленькую выборку людей для проведения испытаний.

В то же время в  Евросоюзе от вакцины совсем отказались, а в Турции российской вакцине предпочли  китайскую.

Кроме того, на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сам вакцинироваться не собирается, и Владимир Путин как глава государства не может быть добровольцем в испытании вакцины.

Ранее российскую вакцину от коронавируса тестировали на пожилых людях. А также образцы вакцины от коронавируса Спутник V передали Армении для тестирования.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Коронавирус, Covid-19, Спутник V.

Автор:

Телеграф
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