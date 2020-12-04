Россиян морально готовят к последствиям массового тестирования вакцины

Тестирование вакцины от коронавируса "Спутник V" в России начнется на следующей неделе, а людей уже готовят морально, что может быть после вакцинации.

В памятке с рекомендациями, которую выдают в Москве, говорится о побочных эффектах, пишут "РИА Новости".

Почти каждый десятый человек, привитый вакциной "Спутник V", может почувствовать слабость или тошноту. Некоторые люди могут испытывать боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Реже - заложенность носа, насморк или першение в горле.

Тем, у кого появляются слабость, общая усталость и тошнота, рекомендуют уменьшить физическую нагрузку и больше отдыхать, или же принять лекарство от симптомов.

Напомним, что группа ученых давно критикует вакцину "Спутник" - по их мнению, исследователи взяли маленькую выборку людей для проведения испытаний.

В то же время в Евросоюзе от вакцины совсем отказались, а в Турции российской вакцине предпочли китайскую.

Кроме того, на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сам вакцинироваться не собирается, и Владимир Путин как глава государства не может быть добровольцем в испытании вакцины.

Ранее российскую вакцину от коронавируса тестировали на пожилых людях. А также образцы вакцины от коронавируса Спутник V передали Армении для тестирования.