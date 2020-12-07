Российскому журналисту стало плохо после прививки путинской вакциной от COVID-19

В России планируют начать массовую вакцинацию непроверенной вакциной "Спутник V", хотя власти заранее начали готовить людей к тому, что от нее могут возникнуть побочные эффекты.

Журналист "Новой газеты" Иван Жилин решил проверить действие препарата на себе, однако на следующий день его состояние ухудшилось.

Как отмечается в материале, первые симптомы он почувствовал ближе к вечеру в день вакцинации, 6 декабря.

"Сначала – тянущая боль в плече. Со временем она усиливается: кажется, будто плечо раздувается. К 22:00 я чувствую, что кожа вот-вот лопнет. Задеть место укола – невозможно: даже от легкого прикосновения хочется кричать", - рассказал Жилин, отметив, что через час к симптомам добавился озноб.

На утро, по его словам, у него появилась невысока температура и головная боль.

"Температура невысокая, всего 37, а голова болит так, будто у меня тяжелое похмелье", - написал он.

Журналист отмечает, что те, кто хочет привиться должны быть готовыми к тому, что планы придется сдвинуть хотя бы на сутки.

Жилит также отметил, что шанс собрать побочные эффекты статистически невысок, однако врачи предупреждали, что в худших случаях их длительность может продолжаться 2-3 дня.

Отметим, что 4 декабря в сети появилась информация, что "добровольцев" для вакцинации набирают из бюджетников под угрозой увольнения.