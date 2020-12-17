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Путин странно объяснил, почему не уколол себе российскую вакцину от коронавируса

Путин странно объяснил, почему не уколол себе российскую вакцину от коронавируса
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 17 декабря, дает большую пресс-конференцию. 

Отвечая на вопрос одной из журналисток, Путин признался, что не колол себе хваленную российскую вакцину "Спутник V".

Президент РФ объяснил, что эта вакцина якобы эффективна только в определенной возрастной группе, и Путин в эту группу не входит. При этом он несколько раз настоял на эффективности российской вакцины и обещал вакцинироваться, но позже.

Это высказывание выглядит максимально странно, поскольку еще в августе российской вакциной от COVID-19 якобы привился кум президента РФ - Виктор Медведчук. Путину по официальным данным 68 лет, а Медведчуку - 66, потому они, очевидно, входят в одну возрастную группу.

После вакцинации Медведчук активно продвигал тему поставок российской вакцины в Украину, однако в нашей стране это считают политическим инструментом.

Стоит вспомнить, что ранее от поставок российской вакцины отказалась Турция.

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Все по теме:

Вакцина, Владимир Путин, Виктор Медведчук, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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