Путин странно объяснил, почему не уколол себе российскую вакцину от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 17 декабря, дает большую пресс-конференцию.

Отвечая на вопрос одной из журналисток, Путин признался, что не колол себе хваленную российскую вакцину "Спутник V".

Президент РФ объяснил, что эта вакцина якобы эффективна только в определенной возрастной группе, и Путин в эту группу не входит. При этом он несколько раз настоял на эффективности российской вакцины и обещал вакцинироваться, но позже.

Это высказывание выглядит максимально странно, поскольку еще в августе российской вакциной от COVID-19 якобы привился кум президента РФ - Виктор Медведчук. Путину по официальным данным 68 лет, а Медведчуку - 66, потому они, очевидно, входят в одну возрастную группу.

После вакцинации Медведчук активно продвигал тему поставок российской вакцины в Украину, однако в нашей стране это считают политическим инструментом.

Стоит вспомнить, что ранее от поставок российской вакцины отказалась Турция.