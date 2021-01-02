Цель - вернуть Донбасс: пять шагов для победы над Россией

Один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш подвел для «Телеграфа» итоги 2020 года в битве за Донбасс - и перспективы разрешения конфликта.

«Наивно было ожидать, что конфликт на Донбассе можно решить, «посмотрев в глаза Путину» и просто «перестав стрелять». Это некоторая наивность нового президента создала завышенные ожидания в украинском обществе касательно решения конфликта на Донбассе. Такие ожидания априори не могли быть реализованы, - подчеркивает эксперт. - Недостаточно желания одной стороны прекратить войну, если у другой стороны такого желания нет. Тем более – прекратить на условиях слабой стороны».

Позитивом Сергей Гармаш считает, что России (и не только) не удалось (хоть попытки были):

нивелировать нормандскую четверку как центр принятия решений касательно конфликта на Донбассе, перенеся всё в ТКГ;

создать «Консультативный совет» в рамках ТКГ, частично легализуя представителей т.н. «ДНР» и «ЛНР»;

провести совместное с боевиками инспектирование позиций, закрепив это документально;

имплементировать в политику украинской делегации взгляды Витольда Фокина (который фактически озвучивал нарратив России, называя конфликт внутриукраинским);

отвернуть от Украины западных партнеров.

Говоря о перспективах окончания конфликта, Сергей Гармаш отмечает: «Украина на сегодня, учитывая экономическую, внутриполитическую, военную ситуацию пойти на субъектное разрешение конфликта – когда сама принимает решения и их реализует. Мы к этому не готовы. Пока мы слабее России, окончание конфликта может быть только на условиях РФ. А такой мир может быть только «русским миром». Хотим ли мы такого? Ответ, думаю, понятен».

По словам представителя украинской делегации в ТКГ, чтобы Украина могла на своих условиях освободить Донбасс, должен сложиться пазл из ряда составляющих.

Первый – экономический рост в Украине.

«Сегодня мы имеем минус в этом вопросе. И пока у нас олигархическая система экономики, ситуация не улучшится, - уверен Сергей Гармаш. - Нужно работать в этом направлении, чтобы приблизить победу на Донбассе».

Второй важный пазл – экономический спад в РФ. Сегодня он наблюдается. Но агрессор всё еще недостаточно обескровлен.

Третий пазл – усиление ВСУ. По словам эксперта, мы имеем тут плюс в техническом плане (турецкие беспилотники Bayraktar TB2, контракт с Великобританией по катерам, помощь Запада в обустройстве военно-морских баз, новый военный бюджет США с помощью Украине), но минус - в мотивационном.

Четвертый пазл – консолидация украинского общества. С этим у нас явный минус, считает Сергей Гармаш.

«Мы проигрываем информационную войну, которая ведется на нашей же территории представителями украинского же политикума, – подчеркивает эксперт. – На телеканалах Медведчука, Порошенко, других олигархов идет постоянное нагнетание негатива. Там не просто «мочат» Зеленского, там раскалывают общество. Так что насчет консолидации – у нас большой минус. О чём говорить, если более 20% считают происходящее внутренним конфликтом, а не войной с РФ? При таких раскладах освобождение территорий субъектным путем - невозможно».

Пятый пазл – действенная поддержка зарубежных партнеров. С этим тоже проблемы, считает Сергей Гармаш.

«Поддержка есть. Но не на том уровне, который позволил бы нам стать достаточно сильными для освобождения своих территорий, - поясняет он. – Германия и Франция поддерживают нас в дипломатических путях решения вопроса. Но в субъектном решении конфликта со стороны Украины они не заинтересованы. То же можно сказать о США и Турции. Их, похоже, устраивает ослабление и России, и Украины за счет ситуации на Донбассе».

Сложить нужную нам картину из этих пазлов сейчас не получится, отмечает Сергей Гармаш. А потому в краткосрочной перспективе освобождение Украиной территорий на своих условиях – не реалистично.

«А несубъектное разрешение конфликта, навязанное нам Западом или Кремлем, Украине не выгодно. Остается работать на тактические победы – и стратегически над общим пазлом победы, который мы обязательно сложим», - резюмирует Сергей Гармаш.

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Автор: Андрей Питонов