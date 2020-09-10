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"Инспектирование" позиций ВСУ близ Шумов: у Зеленского объяснили ситуацию

"Инспектирование" позиций ВСУ близ Шумов: у Зеленского объяснили ситуацию
Обновлено 00:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
В Офисе президента пояснили, что соглашение Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании возле Шумов при участии представителя ОБСЕ имеет целью опровержение фейков и недопущение новых провокаций.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

"ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК", - говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что Россия отказалась от работы в рамках СЦКК.

"Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. Еще раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться в СЦКК, воздерживаться от этого - абсурдно", - отметили в Офисе президента.

В ОП также отметили, что "люди, стоящие с оружием напротив украинских войск на Донбассе, являются объективным фактом".

Кравчук подтвердил, что боевиков допустят к "инспекции" позиций ВСУ

Ранее главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных 8:00 7 сентября. Причиной будущих обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не произошел.

На заседании ТКГ 9 сентября участники консультаций договорились о "совместном инспектировании" в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ.

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Все по теме:

Донбасс, ОРДЛО, ООС, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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