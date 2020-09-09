Кравчук подтвердил, что боевиков допустят к "инспекции" позиций ВСУ

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук подтвердил информацию, что членов незаконных вооруженных формирований допустят к совместному "инспектированию" позиций ВСУ возле Шумов.

Об этом Кравчук заявил в эфире ТСН вечером в среду.

По его словам, сегодня ОБСЕ очередной раз подтвердила, что Украина не нарушала режим тишины на Донбассе. Для наглядного подтверждения отсутствия нарушений завтра состоится совместное инспектирование позиций украинских военных.

"Кто туда будет входить: представители от ОРДЛО Донецкой области, Украинская сторона в пределах СЦКК и координатор ОБСЕ госпожа Хайди Грау", - рассказал Кравчук.

Он также выразил убеждение, что таким образом невозможно обвинить представителей Украины в ТКГ в формализации террористических группировок и захваченных ими территорий, поскольку на инспекции будет присутствовать представитель ОБСЕ.

По информации журналиста Юрия Бутусова со ссылкой на данные террористов, завтра "инспектировать" позиции ВСУ будет генерал-майор вооруженных сил РФ Руслан Якубов (Вахитов).

"Завтра всю украинскую армию собираются опозорить", - описал ситуацию журналист на своей странице в Facebook.

Ранее главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных 8:00 7 сентября. Причиной будущих обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не произошел.

На заседании ТКГ 9 сентября участники консультаций договорились о "совместном инспектировании" в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ.