Скачать
Вторник, 27.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Укрощение России: зачем Украина сближается с Турцией
Укрощение России: зачем Украина сближается с Турцией
Война за Карабах: войска Азербайджана заняли город в пяти километрах от границы с Арменией (Видео)
Война за Карабах: войска Азербайджана заняли город в пяти километрах от границы с Арменией (Видео)
Как отличить коронавирус от гриппа: пошаговая инструкция от Ульяны Супрун
Как отличить коронавирус от гриппа: пошаговая инструкция от Ульяны Супрун
У Зеленского готовят мощное оружие против союзников России в Карабахе - СМИ
У Зеленского готовят мощное оружие против союзников России в Карабахе - СМИ

Укрощение России: зачем Украина сближается с Турцией

Укрощение России: зачем Украина сближается с Турцией
07:30 Сегодня Телеграф

Турецкие беспилотники Bayraktar, которые доказали свою эффективность в Сирии, Ливии и вот сейчас в Нагорном Карабахе, проходят адаптацию в Вооруженных силах Украины. С начала года их экипажи начали летную подготовку и принимают участие в учениях. "А буквально несколько недель назад на государственном полигоне Ягорлык возле Крыма Bayraktar ТВ3 работали по Тендровской косе, все боеприпасы точно попали в цель", - рассказал командующий ВВС Украины Сергей Дроздов в интервью РБК-Украина.

Киев и дальше планирует развивать сотрудничество с Турцией по теме БПЛА. Но не Байрактарами едиными наполняется сотрудничество между странами.

Bayraktar
 
И упомянутые выше БПЛА - только одна часть широкомасштабного сотрудничества Украины и Турции в военной сфере. Украинская армия получила шесть таких ударных беспилотников Bayraktar TB2 и комплексы наземного управления. Новейшие боевые дроны, которые также могут быть доукомплектованы современным высокоточным ракетным вооружением оснащены системами лазерного наведения, способны нести боевую нагрузку, состоящую из четырех ракет с дальностью поражения до 8-16 км.

Переговоры об углубленном сотрудничестве и закупке Bayraktar-ов продолжаются, но также рассматривается возможность совместного производства на территории Украины (их стоимость будет на 35% дешевле, чем при покупке готовых в Турции). 

Кроме того, "Мотор Сич" уже производит и поставляет двигатели для другого крупного турецкого беспилотника Akinci.

Эрдоган превратил Турцию в мощную силу для сдерживания Путина: так ли это хорошо для Украины

Украина также приобрела у турецкой компании Aselsan средства связи (радиостанции). Кроме того, турки будут и дальше поставлять очередные партии средств защищенной радиосвязи УКВ-диапазона для украинской армии. 

При этом, кроме встречной торговли, при которой Aselsan закупает продукцию и услуги украинского ОПК, Анкара передает Киеву технологию шифрования радиосвязи, систему боевого управления и создает сервисный центр в Украине для обслуживания систем военной радиосвязи. Это как раз то преимущество, которое не смогли предложить конкуренты турецкой компании из других стран. 

Также Украина закупила у Турции тепловизоры. Серию контрактов на поставку этой продукции еще в мае-2019 подписало госпредприятие "Спецтехноэкспорт" (которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром»). Турецкие тепловизоры планируют установить на украинских противотанковых ракетных комплексах (ПТРК) «Скиф».

Кроме того, эти же «Скифы» пойдут в турецкую армию для повышения ее боеспособности. А еще турки решили приобрести украинский зенитно-ракетный комплекс ЗРК С-125.

Под неодобрительные взгляды Кремля


Сотрудничество в сфере оборонной безопасности стало определяющим для развития стратегического партнерства Украины и Турции, которая последовательно подтверждает суверенитет Украины. Во многом способствуют этому общие взгляды Киева и Анкары на безопасность в Черном море —  а точнее, несогласие с возрастающей угрозой России в Азово-Черноморском бассейне. 

Сближению позиций помог и недавний визит президента Украины в Турцию. Там главы государств подписали два важных документа – межправительственное соглашение и меморандум между оборонными ведомствами. Также Анкару пригласили принять участие в создании “Крымской платформы”, цель которой — защита прав и свобод жителей аннексированного полуострова, а также его деоккупация.

Торговля оружием и "красная тряпка" для Путина: что осталось за кадром визита Зеленского к Эрдогану

Россия, как и следовало ожидать, на это сотрудничество смотрят с тревогой и опасением. В прокремлевских СМИ уже появились громкие сообщения: мол, военная дружба Украины и Турции есть не что иное, как «вызов для России». Провластные российские политологи предупреждают, что турецко-украинское сотрудничество создает целый ряд угроз для команды Путина: начиная с вызовами Москве в акватории Черного моря. И заканчивая возможным обострением в Донбассе с использованием новейшего турецкого вооружения. Ведь «ДНР-ЛНР» не смогут противостоять украинской армии, на вооружении которой буду такие продвинутые турецкие военные технологии. Те ж Bayraktar-ы TB2 способны действовать выше зоны поражения зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10», которые имеются у донбасских боевиков. 

Значит, Киев не ошибся в выборе правильного союзника. Теперь главное - удержать взятый темп - ведь желающих сорвать достигнутые договоренности будет появляться все больше. Ведь таков приказ из Кремля.

Игорь Соловей, специально для "Телеграфа"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Турция, БПЛА, Беспилотники, Скиф, Байрактар.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кто побеждает на выборах в Киеве: появились свежие данные
02 Азербайджан показал видео одного из занятых сел в Нагорном Карабахе
03 Температура за 40: россиянин рассказал, как едва не умер от вакцины Путина
04 25% пророссийского населения никуда не делись: эксперт указал на важный итог местных выборов в Украине
05 В Египте акула откусила часть руки ребенку из Украины и покусала его мать: что известно об этом инциденте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гривна продолжает слабеть: курс валют в Украине 27 октября
Гривна продолжает слабеть: курс валют в Украине 27 октября
Болтон: Трамп может вывести США из состава НАТО
Болтон: Трамп может вывести США из состава НАТО
Что показал опрос Зеленского и почему его результат никому не нужен?
Что показал опрос Зеленского и почему его результат никому не нужен?
Когда Хэллоуин в 2020 году и как его отмечают в Украине и США
Когда Хэллоуин в 2020 году и как его отмечают в Украине и США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь