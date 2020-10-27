Укрощение России: зачем Украина сближается с Турцией

Турецкие беспилотники Bayraktar, которые доказали свою эффективность в Сирии, Ливии и вот сейчас в Нагорном Карабахе, проходят адаптацию в Вооруженных силах Украины. С начала года их экипажи начали летную подготовку и принимают участие в учениях. "А буквально несколько недель назад на государственном полигоне Ягорлык возле Крыма Bayraktar ТВ3 работали по Тендровской косе, все боеприпасы точно попали в цель", - рассказал командующий ВВС Украины Сергей Дроздов в интервью РБК-Украина.

Киев и дальше планирует развивать сотрудничество с Турцией по теме БПЛА. Но не Байрактарами едиными наполняется сотрудничество между странами.





И упомянутые выше БПЛА - только одна часть широкомасштабного сотрудничества Украины и Турции в военной сфере. Украинская армия получила шесть таких ударных беспилотников Bayraktar TB2 и комплексы наземного управления. Новейшие боевые дроны, которые также могут быть доукомплектованы современным высокоточным ракетным вооружением оснащены системами лазерного наведения, способны нести боевую нагрузку, состоящую из четырех ракет с дальностью поражения до 8-16 км.

Переговоры об углубленном сотрудничестве и закупке Bayraktar-ов продолжаются, но также рассматривается возможность совместного производства на территории Украины (их стоимость будет на 35% дешевле, чем при покупке готовых в Турции).

Кроме того, "Мотор Сич" уже производит и поставляет двигатели для другого крупного турецкого беспилотника Akinci.

Украина также приобрела у турецкой компании Aselsan средства связи (радиостанции). Кроме того, турки будут и дальше поставлять очередные партии средств защищенной радиосвязи УКВ-диапазона для украинской армии.

При этом, кроме встречной торговли, при которой Aselsan закупает продукцию и услуги украинского ОПК, Анкара передает Киеву технологию шифрования радиосвязи, систему боевого управления и создает сервисный центр в Украине для обслуживания систем военной радиосвязи. Это как раз то преимущество, которое не смогли предложить конкуренты турецкой компании из других стран.

Также Украина закупила у Турции тепловизоры. Серию контрактов на поставку этой продукции еще в мае-2019 подписало госпредприятие "Спецтехноэкспорт" (которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром»). Турецкие тепловизоры планируют установить на украинских противотанковых ракетных комплексах (ПТРК) «Скиф».

Кроме того, эти же «Скифы» пойдут в турецкую армию для повышения ее боеспособности. А еще турки решили приобрести украинский зенитно-ракетный комплекс ЗРК С-125.

Под неодобрительные взгляды Кремля



Сотрудничество в сфере оборонной безопасности стало определяющим для развития стратегического партнерства Украины и Турции, которая последовательно подтверждает суверенитет Украины. Во многом способствуют этому общие взгляды Киева и Анкары на безопасность в Черном море — а точнее, несогласие с возрастающей угрозой России в Азово-Черноморском бассейне.

Сближению позиций помог и недавний визит президента Украины в Турцию. Там главы государств подписали два важных документа – межправительственное соглашение и меморандум между оборонными ведомствами. Также Анкару пригласили принять участие в создании “Крымской платформы”, цель которой — защита прав и свобод жителей аннексированного полуострова, а также его деоккупация.

Россия, как и следовало ожидать, на это сотрудничество смотрят с тревогой и опасением. В прокремлевских СМИ уже появились громкие сообщения: мол, военная дружба Украины и Турции есть не что иное, как «вызов для России». Провластные российские политологи предупреждают, что турецко-украинское сотрудничество создает целый ряд угроз для команды Путина: начиная с вызовами Москве в акватории Черного моря. И заканчивая возможным обострением в Донбассе с использованием новейшего турецкого вооружения. Ведь «ДНР-ЛНР» не смогут противостоять украинской армии, на вооружении которой буду такие продвинутые турецкие военные технологии. Те ж Bayraktar-ы TB2 способны действовать выше зоны поражения зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10», которые имеются у донбасских боевиков.

Значит, Киев не ошибся в выборе правильного союзника. Теперь главное - удержать взятый темп - ведь желающих сорвать достигнутые договоренности будет появляться все больше. Ведь таков приказ из Кремля.

Игорь Соловей, специально для "Телеграфа"