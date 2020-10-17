Скачать
Суббота, 17.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Торговля оружием и "красная тряпка" для Путина: что осталось за кадром визита Зеленского к Эрдогану
Торговля оружием и "красная тряпка" для Путина: что осталось за кадром визита Зеленского к Эрдогану
В России назвали условие, при котором Путин отдаст Украине Донбасс
В России назвали условие, при котором Путин отдаст Украине Донбасс
Реал потерпел домашнее поражение от новичка Примеры (видео)
Реал потерпел домашнее поражение от новичка Примеры (видео)
Итоги дня 17 октября: антирекорды коронавируса, новое обострение в Карабахе и непогода в Украине
Итоги дня 17 октября: антирекорды коронавируса, новое обострение в Карабахе и непогода в Украине

Торговля оружием и "красная тряпка" для Путина: что осталось за кадром визита Зеленского к Эрдогану

Торговля оружием и "красная тряпка" для Путина: что осталось за кадром визита Зеленского к Эрдогану
19:52 Сегодня Телеграф
Турецкий вояж президента Украины не стал чем-то прорывным. Стороны подписали ряд документов, сделали ряд заявлений. Обменялись заверениями в стиле «мир, дружба, жвачка». И все же ряд интересных моментов остались за кулисами, о чем и рассказали «Телеграфу» эксперты.

«Визит Зеленского в Турцию я бы не воспринимала как некий прорыв в отношениях или историческое событие. Надо понимать, что любые визиты – это так сказать «вишенка на тортике», видимая часть гораздо более сложного и длительного процесса выстраивания отношений, переговоров за закрытыми дверями, – отмечает кандидат политических наук, замдиректора Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Евгения Габер. – Но, безусловно, это и важный повод для Украины появиться в информационном поле Турции, напомнить и нашим партнерам в Анкаре, и нашим северным соседям, что Крым – это Украина, а на востоке страны продолжается российская агрессия».

Евгения Габер

Евгения Габер напоминает, что Турция – стратегический партнер Киева, вторая по численности вооруженных сил страна-член НАТО (после США - Авт.), чья поддержка является для нас крайне важной и в вопросах деоккупации Крыма, и сдерживания российского военного присутствия в регионе. 

«Сейчас наиболее активно двусторонние отношения развиваются именно в сфере военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности, – подчеркивает специалист. – Мы закупаем у Турции боевые беспилотники нового поколения, в свою очередь поставляя для них двигатели украинского производства. На разных стадиях переговоров еще с десяток совместных проектов, в том числе по защищенным системам связи и строительства национального корвета. Это – стратегически важные направления, так сказать долгосрочная привязка Турции к украинскому оборонпрому, и «правильный сигнал» вовне»

Стоит отметить, что в недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности Украины Турция определена как стратегический партнер наряду с Польшей, Литвой, Грузией и Азербайджаном. Безусловно, это не может не вызывать обеспокоенности в Москве, которая и так находится по разные стороны баррикад с Анкарой в Сирии, Ливии, Крыму, а теперь еще и в Нагорном Карабахе, отмечает Евгения Габер. 

«Но вряд ли какой-либо из этих кризисов, равно как и сближение с Украиной, способно заморозить развитие отношений Анкары с Москвой, – считает эксперт. – Эрдоган – очень прагматичный политик, и потому будет развивать отношения с теми странами и партнерами, которые способны обеспечить реализацию турецких национальных интересов. Задача Украины – показать партнерам в Анкаре те направления и проекты, которые будут этим интересам соответствовать и при этом позволят нам так же прагматично решать наши собственные проблемы». 

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Николая Замикулы, визит Зеленского в Турцию продемонстрировал высокий уровень понимания между Киевом и Анкарой. 

«Да, он не завершился каким-то прорывом в двусторонних отношениях. Но его никто и не ожидал, – говорит Николай Замикула. – Украина и Турция годы последовательно выстраивают формат взаимодействия, основанный на учете интересов друг друга и углублении взаимовыгодного сотрудничества по нескольким стратегическим направлениям». 

Николай Замикула

Эксперт отмечает, что в совместном заявлении, обнародованном по результатам разговора Зеленского с Эрдоганом, в очередной раз подтверждается поддержка суверенитета и территориальной целостности нашего государства со стороны Анкары. Кроме того, Турция поприветствовала сотрудничество в рамках Крымской платформы, усилия по деоккупации АР Крым и Севастополя и восстановлению контроля над ОРДЛО. Правда, как это делать практически – пока не ясно. 

Впрочем, сам факт того, что Турция поддерживает Крым как часть Украины, уже – что «красная тряпка» для Кремля. Равно как высказанная Эрдоганом поддержка стремления Украины вступить в НАТО и ЕС. 

«Учитывая роль Турции на международной арене (и особенно - в пределах Черноморского региона), это очень важный момент с точки зрения усиления украинских позиций на дипломатическом фронте противодействия российской агрессии», – подчеркивает Николай Замикула. 

Тема военного партнерства между Украиной и Турцией также была одной из ключевой в рамках визита. 

«Углубление партнерства на данном направлении соответствует интересам как Киева, так и Анкары. Это помогает государствам усилить оборонный потенциал в условиях дальнейшей эскалации международного пространства. Реализация серии перспективных проектов в данном направлении (стороны намерены совместно строить боевые корабли, БПЛА и все видов турбинных двигателей – Авт.) демонстрирует наличие реальной стратегичности в двусторонних отношениях», - резюмирует эксперт. 

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что за кулисами переговоров могли остаться закупки вооружения. 

«Такие вещи не афишируются, – поясняет он. – Они в открытом доступе называются «военно-техническое сотрудничество». А на самом деле будет закупаться вооружение – причем взаимовыгодно». 

Олег Жданов военный эксперт

Олег Жданов отмечает, что уже есть значительные подвижки по турецким разведывательно-ударным беспилотникам Bayraktar. В частности, туда будут устанавливать украинские двигатели. А могут начать установку и других важных систем украинского производства 

«В 2016-м, когда Порошенко ездил в Турцию с официальным визитом, Эрдоган предложил делать совестно боевой самолет. У них есть планер, но нет двигателя. А у нас есть «Мотор Сич», где эти двигатели можно сделать. Можно предположить, что эта тема поднималась и во время переговоров с Зеленским. В таком случае, через пару лет мы сможем увидеть совместный украино-турецкий самолет боевого назначения», – говорит Олег Жданов. 

Беспилотник Bayraktar

«Как стратегический партнер – это очень мощный союзник. Помимо второй по численности армии в НАТО Турция являюется ведущей страной в Ближневосточном регионе, на Южном Кавказе. Иметь такого союзника – это иметь фору в переговорном процессе по возвращению Крыма», – уверен военный эксперт. 

 «Телеграф» ранее сообщал, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar хорошо себя показали в боях за Нагорный Карабах. При их помощи Азербайджан ювелирно уничтожал позиции армянских войск и важные объекты инфраструктуры. Минобороны Украины испытывало эти беспилотники еще в начале года.

 Автор: Андрей Питонов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Турция, Крым, Эрдоган, Зеленский, БПЛА, Беспилотники, Байрактар.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России назвали условие, при котором Путин отдаст Украине Донбасс
02 Путин готов отдать Донбасс при одном условии, но с Крымом будет тяжелее - Леонид Гозман
03 Выходец из Чечни обезглавил учителя, показавшего детям карикатуры Charlie Hebdo: все подробности
04 Под Киевом затопило маршрутку: зрелищное видео из салона
05 Правда ли Дексаметазон лечит коронавирус, отзывы и цена в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Демонстрации в Беларуси: силовики задержали почти 40 человек (Фото, Видео)
Демонстрации в Беларуси: силовики задержали почти 40 человек (Фото, Видео)
Киев начали перекрывать из-за потопа: город застрял в пробках (видео)
Киев начали перекрывать из-за потопа: город застрял в пробках (видео)
&quot;Напряженная ситуация&quot;: студентов-медиков могут привлечь к борьбе с коронавирусом
"Напряженная ситуация": студентов-медиков могут привлечь к борьбе с коронавирусом
Судья шоу &quot;Танцы со звездами&quot; Кухар подколола саму себя шуткой
Судья шоу "Танцы со звездами" Кухар подколола саму себя шуткой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь