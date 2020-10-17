Торговля оружием и "красная тряпка" для Путина: что осталось за кадром визита Зеленского к Эрдогану

Турецкий вояж президента Украины не стал чем-то прорывным. Стороны подписали ряд документов, сделали ряд заявлений. Обменялись заверениями в стиле «мир, дружба, жвачка». И все же ряд интересных моментов остались за кулисами, о чем и рассказали «Телеграфу» эксперты.

«Визит Зеленского в Турцию я бы не воспринимала как некий прорыв в отношениях или историческое событие. Надо понимать, что любые визиты – это так сказать «вишенка на тортике», видимая часть гораздо более сложного и длительного процесса выстраивания отношений, переговоров за закрытыми дверями, – отмечает кандидат политических наук, замдиректора Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Евгения Габер. – Но, безусловно, это и важный повод для Украины появиться в информационном поле Турции, напомнить и нашим партнерам в Анкаре, и нашим северным соседям, что Крым – это Украина, а на востоке страны продолжается российская агрессия».

Евгения Габер напоминает, что Турция – стратегический партнер Киева, вторая по численности вооруженных сил страна-член НАТО (после США - Авт.), чья поддержка является для нас крайне важной и в вопросах деоккупации Крыма, и сдерживания российского военного присутствия в регионе.

«Сейчас наиболее активно двусторонние отношения развиваются именно в сфере военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности, – подчеркивает специалист. – Мы закупаем у Турции боевые беспилотники нового поколения, в свою очередь поставляя для них двигатели украинского производства. На разных стадиях переговоров еще с десяток совместных проектов, в том числе по защищенным системам связи и строительства национального корвета. Это – стратегически важные направления, так сказать долгосрочная привязка Турции к украинскому оборонпрому, и «правильный сигнал» вовне».

Стоит отметить, что в недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности Украины Турция определена как стратегический партнер наряду с Польшей, Литвой, Грузией и Азербайджаном. Безусловно, это не может не вызывать обеспокоенности в Москве, которая и так находится по разные стороны баррикад с Анкарой в Сирии, Ливии, Крыму, а теперь еще и в Нагорном Карабахе, отмечает Евгения Габер.

«Но вряд ли какой-либо из этих кризисов, равно как и сближение с Украиной, способно заморозить развитие отношений Анкары с Москвой, – считает эксперт. – Эрдоган – очень прагматичный политик, и потому будет развивать отношения с теми странами и партнерами, которые способны обеспечить реализацию турецких национальных интересов. Задача Украины – показать партнерам в Анкаре те направления и проекты, которые будут этим интересам соответствовать и при этом позволят нам так же прагматично решать наши собственные проблемы».

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Николая Замикулы, визит Зеленского в Турцию продемонстрировал высокий уровень понимания между Киевом и Анкарой.

«Да, он не завершился каким-то прорывом в двусторонних отношениях. Но его никто и не ожидал, – говорит Николай Замикула. – Украина и Турция годы последовательно выстраивают формат взаимодействия, основанный на учете интересов друг друга и углублении взаимовыгодного сотрудничества по нескольким стратегическим направлениям». Эксперт отмечает, что в совместном заявлении, обнародованном по результатам разговора Зеленского с Эрдоганом, в очередной раз подтверждается поддержка суверенитета и территориальной целостности нашего государства со стороны Анкары. Кроме того, Турция поприветствовала сотрудничество в рамках Крымской платформы, усилия по деоккупации АР Крым и Севастополя и восстановлению контроля над ОРДЛО. Правда, как это делать практически – пока не ясно. Эксперт отмечает, что в совместном заявлении, обнародованном по результатам разговора Зеленского с Эрдоганом, в очередной раз подтверждается поддержка суверенитета и территориальной целостности нашего государства со стороны Анкары. Кроме того, Турция поприветствовала сотрудничество в рамках Крымской платформы, усилия по деоккупации АР Крым и Севастополя и восстановлению контроля над ОРДЛО. Правда, как это делать практически – пока не ясно.

Впрочем, сам факт того, что Турция поддерживает Крым как часть Украины, уже – что «красная тряпка» для Кремля. Равно как высказанная Эрдоганом поддержка стремления Украины вступить в НАТО и ЕС.

«Учитывая роль Турции на международной арене (и особенно - в пределах Черноморского региона), это очень важный момент с точки зрения усиления украинских позиций на дипломатическом фронте противодействия российской агрессии», – подчеркивает Николай Замикула.

Тема военного партнерства между Украиной и Турцией также была одной из ключевой в рамках визита.

«Углубление партнерства на данном направлении соответствует интересам как Киева, так и Анкары. Это помогает государствам усилить оборонный потенциал в условиях дальнейшей эскалации международного пространства. Реализация серии перспективных проектов в данном направлении (стороны намерены совместно строить боевые корабли, БПЛА и все видов турбинных двигателей – Авт.) демонстрирует наличие реальной стратегичности в двусторонних отношениях», - резюмирует эксперт.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что за кулисами переговоров могли остаться закупки вооружения.

«Такие вещи не афишируются, – поясняет он. – Они в открытом доступе называются «военно-техническое сотрудничество». А на самом деле будет закупаться вооружение – причем взаимовыгодно».

Олег Жданов отмечает, что уже есть значительные подвижки по турецким разведывательно-ударным беспилотникам Bayraktar. В частности, туда будут устанавливать украинские двигатели. А могут начать установку и других важных систем украинского производства

«В 2016-м, когда Порошенко ездил в Турцию с официальным визитом, Эрдоган предложил делать совестно боевой самолет. У них есть планер, но нет двигателя. А у нас есть «Мотор Сич», где эти двигатели можно сделать. Можно предположить, что эта тема поднималась и во время переговоров с Зеленским. В таком случае, через пару лет мы сможем увидеть совместный украино-турецкий самолет боевого назначения», – говорит Олег Жданов.

«Как стратегический партнер – это очень мощный союзник. Помимо второй по численности армии в НАТО Турция являюется ведущей страной в Ближневосточном регионе, на Южном Кавказе. Иметь такого союзника – это иметь фору в переговорном процессе по возвращению Крыма», – уверен военный эксперт.