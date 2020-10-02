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Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
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Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)

Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
18:07 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
Армия Азербайджана разрушила мост, который соединяет территории Армении и Нагорного Карабаха.

Армия Азербайджана уничтожила мост через реку Акари, который находился на трассе между Степанакертом ("столица" непризнанной республики) и городом Горис на территории Армении.

Об этом сообщает Defence Express.

Для удара, ролик которого был обнародован в сети, был использован оперативно-тактический комплекс неопределенного типа.

Учитывая доступное изображение ракеты перед ударом, ее можно идентифицировать как ракету израильского комплекса LORA, который был впервые продемонстрирован Баку в 2018 году.

Война за Нагорный Карабах: появилась карта боев 1 октября

Напомним, в Новом Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.

Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
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