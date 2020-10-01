Война за Нагорный Карабах: появилась карта боев 1 октября

Боевые действия продолжаются на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, в сети появилась карта боев на 1 октября.

Об этом сообщили в southfront.

Карта позиций Армении и Азербайджана по состоянию на сегодня:

Последние события:

Артиллерия Армении обстреляла азербайджанские позиции в селах Марджанлы, Горадиз, Тертерский, Агдамский районы;

По данным Минобороны Азербайджана, за последние 24 часа в результате ударов БПЛА было уничтожено еще 8 армянских машин;

Азербайджанская артиллерия обстреляла позиции Армении в районе Степанакерта;

БПЛА Байрактар производства Турции активно используются азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе.

В Новом Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.

Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.