Война за Нагорный Карабах: появилась карта боев 1 октября

Об этом сообщили в southfront.
Карта позиций Армении и Азербайджана по состоянию на сегодня:
Последние события:
Артиллерия Армении обстреляла азербайджанские позиции в селах Марджанлы, Горадиз, Тертерский, Агдамский районы;
По данным Минобороны Азербайджана, за последние 24 часа в результате ударов БПЛА было уничтожено еще 8 армянских машин;
Азербайджанская артиллерия обстреляла позиции Армении в районе Степанакерта;
БПЛА Байрактар производства Турции активно используются азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе.
В Новом Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.
Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.