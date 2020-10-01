Что происходит в Нагорном Карабахе: подробный анализ с прогнозом

В Новом Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.

Видео из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе и сводки позволяют создать представление об обстановке на основе двусторонне проверяемой и объективно подтвержденной информации.

Об этом заявил главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов в Facebook.

Исходя из увиденного, он выделил три цели наступательной операции Азербайджана:

Освобождение оккупированной армянами "зоны безопасности" - собственно азербайджанской территории.

Захват горного района для выхода на трассу Варденис-Мардакерт в самом Карабахе (Арцахе), одной из двух больших магистралей, связывающих регион с Арменией. По словам журналиста, это позволит взять под огневой контроль автотрассу и создаст угрозу дальнейшему продвижению и отсечению Карабаха от Армении.

Реализация сценария войны 2016-го года. Только в этот раз, чтобы армяне не смогли маневрировать резервами и концентрировать силы в одном месте, атака проводится на всех направлениях. На каждом участке азербайджанцы пытаются осуществить территориальные вклинения и закрепиться на новых позициях.

Бутусов сделал свои выводы исходя из видео и заявлений.

"Наступление началось с удара 27 сентября беспилотников "Байрактар" по армянским зенитно-ракетным комплексам "Оса", прикрывавшим позиции на передовой в Карабахе. Часть "Ос" были в боевой готовности, радары включены, но "Байрактары" они не видели. По данным на начало войны в Карабахе у армян было 16 "Ос", Азербайджан заявил, что уничтожены 15 ЗРК, на видео - уничтожены 9 комплексов плюс 1 транспортно-заряжающая машина", - рассказал он.

Бутусов отметил, что до сих пор ни одна из сторон не показала ни одного пленного, что означает, что каких-то маневренных боев, окружений, лобовых атак крупными силами не происходит, боевые действия носят очаговый характер.

"Армения наносит потери противнику и удерживает позиции благодаря более высокому качеству своей пехоты. На видео поражение противотанковыми ракетами не менее 5 азербайджанских танков, повреждение на минах еще не менее 3 танков. Также уничтожено 2 БМП-2, ИМР-2, две БМП-2 захвачены армянами", - добавил он.

По его словам, обе стороны явно недооценивают эффективность противника и переоценивают свои возможности. На видео большинство армянских стационарных позиций плохо защищены, не имеют маскировки, и дроны легко находят цели и наносят удары. Судя по всему за 30 лет войны не нашлось времени и средств. В свою очередь, в бою у села Гейзах азербайджанская колонна бронетехники попадает под огонь и пытается спрятаться в развалинах села, пока ее выбивает пара расчетов армянской пехоты с ПТРК с почти открытых позиций. Это говорит о серьезных проблемах в управлении, организации и подготовке некоторых частей азербайджанской армии.

Также эффективность артиллерии сторон, судя по большому количеству не укрытых объектов на видео, не высокая.

"Пехота для локальной войны имеет основное значение, даже несмотря на дроны. Судя по видео, азербайджанская армия слишком привязана к технике. На видео, когда три азербайджанских БМП-2 выехали на армянские позиции и были подбиты - тела восьми погибших членов экипажа, они передвигались без десанта", - пишет журналист.

В конце Бутусов заявил, что не уверен в том, что Турция планирует вторжение в Армению со своей территории. "Это будет серьезный конфликт с США и мобилизация международной поддержки армян. Однако военная демонстрация будет продолжаться", - считает он.

Напомним, 27 сентября возобновились бои между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах. Страны взаимно обвинили друг друга в нарушении перемирия и объявили мобилизацию.

Мировое сообщество призвало участников конфликта к немедленной деэскалации и возобновлению переговоров без предварительных условий. Впрочем стороны на переговоры не идут, а мировые эксперты ожидают, что война в регионе станет затяжной и широкомасштабной.

Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.