Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября

Россия предложила провести переговоры о прекращении боевых действий между Азербайджаном и армянскими войсками в спорном районе Нагорного Карабаха.

В МИД РФ заявили, что глава ведомства Сергей Лавров обратился к правительствам обоих стран с призывом прекратить "военную риторику".

До этого президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину. В ходе разговора, как передает пресс-служба Кремля, стороны "высказали серьезную озабоченность" событиями в регионе.

"Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооружённого противостояния и возобновления переговорного процесса", - сказано в сообщении.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что правительство закрыло 420 школ, которые находятся вблизи Нагорного Карабаха.

30 сентября армянское военное ведомство подтвердило гибель 23 военнослужащих. Таким образом, по данным местных СМИ, общее число потерь возросло до 103 человек.

По данным азербайджанского министерства обороны, потери Армении составили 2300 человек. Впрочем, в Армении на это ответили, что "Азербайджан перепутал количество собственных потерь за один день боевых действий".

Министр обороны Армении ранее говорил, что потери армии Азербайджана составили не менее 920 человек.

Напомним, 27 сентября возобновились бои между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах. Страны взаимно обвинили друг друга в нарушении перемирия и объявили мобилизацию.

Мировое сообщество призвало участников конфликта к немедленной деэскалации и возобновлению переговоров без предварительных условий. Впрочем стороны на переговоры не идут, а мировые эксперты ожидают, что война в регионе станет затяжной и широкомасштабной.

Телеграф следит за происходящим в регионе. Более детально узнать про конфликт в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.