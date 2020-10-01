Скачать
Четверг, 01.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 30 сентября: Увольнение Фокина, новый антирекорд коронавируса и первые дебаты в США
Итоги 30 сентября: Увольнение Фокина, новый антирекорд коронавируса и первые дебаты в США
Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
Черный костюм против платья с бахромой: в каких нарядах пришли на дебаты жены Байдена и Трампа
Черный костюм против платья с бахромой: в каких нарядах пришли на дебаты жены Байдена и Трампа
Лига чемпионов: определились последние участники группового раунда (видео)
Лига чемпионов: определились последние участники группового раунда (видео)

Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября

Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
Обновлено 05:50 Сегодня Телеграф
Россия предложила провести переговоры о прекращении боевых действий между Азербайджаном и армянскими войсками в спорном районе Нагорного Карабаха.

В МИД РФ заявили, что глава ведомства Сергей Лавров обратился к правительствам обоих стран с призывом прекратить "военную риторику". 

До этого президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину. В ходе разговора, как передает пресс-служба Кремля, стороны "высказали серьезную озабоченность" событиями в регионе.

"Отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооружённого противостояния и возобновления переговорного процесса", - сказано в сообщении. 

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что правительство закрыло 420 школ, которые находятся вблизи Нагорного Карабаха.

30 сентября армянское военное ведомство подтвердило гибель 23 военнослужащих. Таким образом, по данным местных СМИ, общее число потерь возросло до 103 человек.

По данным азербайджанского министерства обороны, потери Армении составили 2300 человек. Впрочем, в Армении на это ответили, что "Азербайджан перепутал количество собственных потерь за один день боевых действий".

Министр обороны Армении ранее говорил, что потери армии Азербайджана составили не менее 920 человек. 

Напомним, 27 сентября возобновились бои между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах. Страны взаимно обвинили друг друга в нарушении перемирия и объявили мобилизацию. 

Мировое сообщество призвало участников конфликта к немедленной деэскалации и возобновлению переговоров без предварительных условий. Впрочем стороны на переговоры не идут, а мировые эксперты ожидают, что война в регионе станет затяжной и широкомасштабной. 

Телеграф следит за происходящим в регионе. Более детально узнать про конфликт в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Франция, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилась карта боев за Нагорный Карабах: за что воюют Армения и Азербайджан
02 Разбитая техника и десятки убитых: последние новости и видео боев за Нагорный Карабах
03 В Верховной Раде депутат повторно заболела коронавирусом
04 "Голос" и ЕС оконфузились с постами в Facebook по поводу увольнения Фокина
05 Хамство, очереди и платные тесты: рассказ журналиста, как о "болезни" коронавирусом взбудоражил сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожары в Луганской области: огонь вплотную подобрался к Северодонецку, люди покидают дома
Пожары в Луганской области: огонь вплотную подобрался к Северодонецку, люди покидают дома
Ярош предложил Зеленскому отправить его вместо Фокина на переговоры с Россией
Ярош предложил Зеленскому отправить его вместо Фокина на переговоры с Россией
Сотрудницу посольства США нашли мертвой в Киеве: озвучены сразу две версии
Сотрудницу посольства США нашли мертвой в Киеве: озвучены сразу две версии
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь