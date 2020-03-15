Минобороны Украины испытали турецкие ударные беспилотники Bayraktar

Новости Украины:В Украине Минобороны провели испытательный запуск БПЛА Bayraktar.

В Украине состоялась первая летная смена тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Об этом сообщает Минобороны.

"На днях состоялась первая летная смена БПЛА Bayraktar, которые с недавних пор на вооружении украинской армии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента получения на вооружение беспилотных комплексов Bayraktar до первого полета в украинском небе прошло неполных три месяца.

"Полетам на аэродроме предшествовала длительная тренажерная подготовка, каждый пилот должен был получить определенный налет на тренажере. К тому же этот беспилотный комплекс требует серьезной организации полетов, которая похожа на пилотируемые самолеты. Мы максимально быстро подняли в небо Bayraktar TB2 и приступили к боевой подготовке", - говорится в сообщении.