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Эрдоган превратил Турцию в мощную силу для сдерживания Путина: так ли это хорошо для Украины
Эрдоган превратил Турцию в мощную силу для сдерживания Путина: так ли это хорошо для Украины
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Эрдоган превратил Турцию в мощную силу для сдерживания Путина: так ли это хорошо для Украины

Эрдоган превратил Турцию в мощную силу для сдерживания Путина: так ли это хорошо для Украины
08:52 Сегодня Телеграф
Турция все более явно становится новым региональным лидером. Она активна в конфликтах в Сирии и Нагорном Карабахе, ведет свою, порой довольно дерзкую, морскую политику. Не особо прислушивается к недовольным возгласам со стороны США и даже шантажирует ЕС мигрантами. "Телеграф" узнал, какие риски для Украины несет крепчающая Турция и способна ли Анкара сберживать Россию.

Директор Центра Ближневосточных исследований (ЦБИ) Игорь Семиволос признался, что пока не может сказать, что Турция стала мощной региональной силой с четко определенным интересом. 

«Скорее, мы наблюдаем ее превращение в регионального игрока, где формирование принципов взаимодействия и позиции зависят от личных представлений турецкого президента, который формирует геополитическое пространство, исходя из баланса сил, – поясняет свою позицию политолог. – Вместе с тем, готовность к применению силы для защиты своих интересов, отличает турецкую политику от других игроков».

Игорь Семиволос

Исключением здесь, по словам Игоря Семиволоса, является политика США и России. Но Штаты при администрации Трампа устранились от выполнения функции мирового жандарма, тогда как РФ не может выполнять эту функцию по определению.

«Парадокс заключается в том, что готовность Турции применить hard power (жесткая сила – прим. ред.) в кризисных ситуациях, становится сдерживающим фактором именно для России, долгое время бывшей чемпионом в этой сфере», – акцентирует эксперт.

По его словам, ключевой вопрос - насколько эта политика будет длительной и не разменяет ли ее Эрдоган на очередные преференции, учитывая авторитарный характер турецкого президента.

«От понимания этого в значительной степени будет зависеть выстраивание глубины и союзнических отношений между Украиной и Турцией. В том числе - и по сдерживанию России на черноморском и ближневосточном театре военных действий», – резюмирует Игорь Семиволос.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего (УИБ) Илия Куса проанализировал последствия для Украины.

«Среди плюсов, во-первых, геополитический противовес России в Черноморско-средиземноморском регионе. Во-вторых, Турция - сильный торговый партнер. Большой рынок, куда можно поставлять свои товары, если их производить и наладить "сетку". Плюс транзитный выход на Ближний Восток. В-третьих, это еще и неплохой партнер для нашей страны в области оборонки», – объясняет эксперт.

Илия Куса

Правда, минусов тоже хватает. Среди них Илия Куса отмечает региональные амбиции турок, которые включают Крым в турецкую сферу влияния. Что противоречит нашим национальным интересам.

«Также к минусам я бы отнес высокий уровень агрессивности внешней политики Турции в регионе в целом. И то, что полностью доверять туркам нельзя. У них есть свои интересы и они достаточно прагматичны. Далеко не всегда их интересы совпадают с нашими, – говорит эксперт УИБ. – С той же Россией они вполне успешно сотрудничают во многих сферах. А потому полностью наладить доверительные отношения с Турцией, особенно в чувствительных сферах, мне кажется, будет затруднительно. Большие проблемы Турции как партнера и с точки зрения прав человека, а также других европейских стандартов, на которые ориентируется Украина».

Илия Куса не считает, что Турция заинтересована в полноценном сдерживании РФ. На это, по его мнению, не стоит делать ставку.
Эксперт поясняет: «Между Турцией и Россией всегда будут сохраняться сложные отношения – конкурентные, но при этом осторожно-партнерские. В некоторых сферах у них совпадают интересы, в некоторых - нет. Но, как показывает практика, они склоняются к тому, чтобы находить компромисс. Неудобный, временный, но - находить, а не идти на прямую конфронтацию. По крайней мере, на данный момент - при Эрдогане. Рассчитывать, что Турция будет особо сдерживать Россию, в том числе в Крыму, - не стоит. И надеяться на то, что мы сможем установить стратегические отношения с Турцией ради сдерживания РФ - это слишком наивно».

Как известно, президент Владимир Зеленский на днях посетил Турцию, где встретися с Эрдоганом. По словам экспертов, Киев и Анкара могли договориться о торговле оружием и другом сотрудничестве в оборонной сфере

Автор: Андрей Питонов

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Украина, Турция, Россия, Путин, Эрдоган, Зеленский, Игорь Семиволос, Илия Куса.

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