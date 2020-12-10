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Четверг, 10.12.2020
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Три сценария для Донбасса: новая война или два других плохих варианта
Три сценария для Донбасса: новая война или два других плохих варианта
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Три сценария для Донбасса: новая война или два других плохих варианта

Три сценария для Донбасса: новая война или два других плохих варианта
08:47 Сегодня Телеграф

О том, какие угрозы стоят перед Украиной в 2021 году в ракурсе конфликта на Донбассе, «Телеграфу» рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

«Главная угроза – возможность эскалации войны на Донбассе. Причем эскалации в одностороннем порядке, со стороны России. С целью склонить украинскую власть играть по кремлевским правилам. Если склонит, это может привести к распаду или федерализации Украины, – предупреждает Олег Жданов. – К сожалению, предыдущий украинский президент (Порошенко) не дал, а нынешний (Зеленский), похоже, не готов дать важнейшую политическую оценку – назвать войну войной, РФ - стороной конфликта».

Олег Жданов

По словам военного эксперта, эта неопределенная политики по Донбассу чревата тремя сценариями.

«Первый – не самый плохой. Замораживание ситуации, сохранение статуса-кво. В общем - как сейчас. Второй сценарий – плохой - обострение. РФ уже применяет на Донбассе минометы, 122-мм артиллерию, показывая, что могут в любой момент обострить, нанести серьезные потери. А мы делаем вид, что перемирие сохраняется, – отмечает Олег Жданов. – Третий сценарий – худший. Это выполнение «Минска» в полном объеме. А там прописано такое, чего нам выполнять нельзя. И выборы до передачи контроля за границей, и «особый статус Донбасса», закрепленный в Конституции Украины. Всё это означает федерализацию Украины, возврат Украины в орбиту Кремля. Это грозит исчезновением государства Украина».

Ранее Олег Жданов рассказал о военных планах Путина на Южном Кавказе.

Годовщина встречи Зеленского и Путина: что изменилось за это время и станет ли Донбасс вторым Приднестровьем

Автор: Андрей Питонов

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Война, Донбасс, Олег Жданов.

Автор:

Телеграф
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