Украина может повторить путь Армении - ее судьбу решат другие государства, - Олег Жданов

Недавно глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук представил "План действий по Донбассу", включающий в себя предложения по прекращению конфликта на востоке и даже пункт о выборах в Донецке и Луганске весной 2021 года. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью «Телеграфу» оценил перспективу воплощения в жизнь этого плана и поделился своим прогнозом о будущем Донбасса.

- Шаги, которые озвучены в плане Кравчука, физически невыполнимыми. Целью появления такого плана, по моему мнению, является получение отрицательного ответа от РФ для дальнейшего замораживания конфликта. Далее Украина, очевидно, обвинит Россию в том, что она не идет на уступки в то время, когда Киев готов к определенным компромиссам. Таким образом Зеленский акцентирует свою готовность к переговорам, но сам конфликт будет заморожен.

- Кремль настаивает на реализации минских договоренностей, а Банковая предлагает план Кравчука. Возможен выход на некий средний вариант, на который согласятся все стороны?

- Реализация "минских договоренностей" физически невозможна. В них четко прописан особый статус для ОРДЛО с внесением изменений в Конституцию. Фактически, речь идет о федерализации Украины, что означает возвращение нашей страны в политическую орбиту Кремля. Это абсолютно неприемлемо для Украины. Обратите внимание, что в течение шести лет Москва ни разу не изменила свою позицию по этому вопросу. Ее полностью устраивает выполнения Минска. И никаких других предложений они не поддержат.

- Замораживание конфликта на Донбассе - лучший вариант для Украины?

- Нынешняя власть полностью повторяет шаги своих предшественников. Я так понимаю, что Петр Порошенко подписывал "минские соглашения" с уверенностью, что он их выполнять не будет и как-то сможет "вырулить". То же самое делает Зеленский. Первые его слова были: "Мы сейчас быстренько договоримся, вы только нам не мешайте". Прошло полтора года, Зеленский и компания увидели, что Россия стоит на своих позициях и не идет ни на какие компромиссы. В то же время, украинское общество не воспринимает "минские договоренности" в контексте федерализации Украины. С другой стороны, мне кажется, что Зеленский боится Путина и поэтому не может сделать шаг в направлении поиска другой платформы или выхода из Минска. В такой ситуации замороженный конфликт для украинской власти является наилучшим вариантом. Президент и его окружение может настаивать, что они сделали все возможное, но Россия отказывается возвращать Донбасс, поэтому конфликт там будет заморожен.

- Относительно выхода из Минска - использование каких платформ возможно для урегулирования конфликта?

- Минская площадка используется для решения гуманитарных и организационных вопросов, но никак не политических. Политические вопросы решаются в нормандском формате. Его расширение было бы на пользу Украине, однако главный вопрос заключается не в количестве участников, а в ответе на вопрос "кто является другой стороной конфликта". Сейчас украинская власть не называет войну войной, не указывает конкретно с кем мы воюем. Когда будет сказано официально, с кем мы воюем, тогда уже определяйте круг участников этих переговоров.

В "минских договоренностях" Россия не признает себя стороной конфликта. Невозможность урегулировать вопрос заключается в отсутствии другой стороны конфликта. На переговорах нормандского формата Россия, Франция и Германия фактически обсуждают, как Украина может помириться сама с собой.

- На днях неожиданно завершилась война за Нагорный Карабах. Россия и Турция получили свои геополитические дивиденды, Азербайджан вернул собственные территории и лишь Армения проиграла, став по сути донором для успеха всех других участников процесса. Может ли Украина повторить судьбу Армении и стать жертвой подобного распределения в случае договоренностей соседних государств на региональном уровне или в случае заключения так называемой Big deal между США и Россией?

- Учитывая ситуацию, которая сложилась в высшем руководстве государства, Украина вполне может выступить в роли разменной монеты при договоренности между Россией и США. Если Вашингтон начнет договариваться с Москвой по вопросам безопасности, в частности сохранение НАТО и определенных сфер влияния, то Украина может быть предметом переговоров. Единственное, что может спасти нас от такого участия - подключение к этому процессу других серьезных игроков, в частности Турции и Великобритании. Анкара, например, заинтересована в отрыве Украины от России и решении геополитических вопросов в распределении рынков сбыта на евроазиатском направлении. Но политика президента Зеленского может привести к тому, что мы останемся у разбитого корыта. Мы должны проявлять инициативу, предлагать пути решения и сами пытаться привлекать глобальных игроков.

- Что можете сказать о Крымской платформе, которую представил президент Зеленский? Украина пытается подключить как раз Великобританию и Турцию к переговорному процессу, правда без конкретики ...

- Идея Крымской платформы очень хорошая, однако действительно нет конкретики. Надеюсь, что к маю 2021, когда, как запланировано, должны собраться участники Крымской платформы, Украина составит план действий по возвращению полуострова. Если такой план не появится, как это сейчас происходит с программами политического и экономического развития Украины, то эта идея умрет, не родившись.

На примере Нагорного Карабаха можно увидеть, что мы сейчас проходим путь Азербайджана. Они сначала все потеряли, а затем прошли десятилетия, пока удалось вернуть. Конечно, в Азербайджане все не так идеально - высокий уровень коррупции и объемы теневой экономики, однако стоит обратить внимание на боевую составляющую. Сначала Гейдар Алиев, а затем его сын Ильхам Алиев лично занимались вопросами обороноспособности страны. И мы увидели результат - шесть недель и блицкриг удался.

Автор: Ярослав Жаренов