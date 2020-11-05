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Четверг, 05.11.2020
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Кравчук заговорил о выборах в Донецке и Луганске и даже назвал дату

Кравчук заговорил о выборах в Донецке и Луганске и даже назвал дату
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф

В четверг, 5 ноября, Украина направит координатору ТКГ, спецпредставителю председателя ОБСЕ Хайди Грау письмо с "Планом совместных шагов" с предложениями относительно прекращения конфликта на Донбассе и демилитаризации ОРДЛО.

Об этом "Интерфакс-Украина" рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Украинская сторона предлоагает демилитаризировать оккупированный Донбасс в начале 2021 года и создать условия для проведения уже 31 марта 2021 года местных выборов на этой территории, подчеркнул Кравчук.

"Все вооруженные формирования, наемники, вооружение всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - рассказал он.

Затем Украина берет под контроль границу с Россией и обеспечивает безопасность на территории ОРДЛО. При этом тех, кто не совершал преступлений, будет ждать амнистия. На территории ОРДЛО нужно обеспечить доступ международных организаций, в частности Красный крест должен иметь доступ ко всем удерживаемым лицам. Кравчук отмечает, что это можно сделать до середины ноября текущего года, а до 15 декабря провести обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех".

Также Кравчук надеется, что до конца 2020 года удастся организовать встречу лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Согласно предложенному плану, СММ ОБСЕ может увеличиться еще на 1500 человек и должна получить безопасный доступ ко всей территории Украины.

Ранее Украина согласилась рассмотреть разработанну Россией "дорожную карту", предложенную Луганском и Донецком.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Украина, Выборы, Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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